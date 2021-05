Tiktok-manden fremstillet i grundlovsforhør

En 29-årig mand blev onsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, hvor han blandt andet er sigtet for to tilfælde af voldtægt, seksuelle overgreb og andre krænkelser.

I retten var der alene plads til fem tilhørere, og der var derfor flere, der måtte vente uden for retssalen.

Han er blandt andet sigtet for voldtægt 23. maj sidste år omkring klokken 23, hvor han ifølge sigtelsen tiltvang sig samleje med en beruset pige ved et busstoppested i Jægerspris, hvor han tvang hende over kølerhjelmen på en bil og tiltvang sig samleje, selvom hun sagde nej og prøvede at skubbe ham væk.

En anden ung kvinde blev ifølge sigtelsen udsat for voldtægt i en lejlighed i Søborg, mens han også er sigtet for voldtægtsforsøg ved at have holdt en ung kvinde om halsen, mens han forsøgte at trænge op i hnede. Det mislykkedes dog, fordi hun vred sig fri.

Den sigtede blev først ført ind i retten og hørte sigtelsen, hvorefter retsmødet blev udsat til 10.15. Herefter blev han ført ind i retten igen, og her kom det frem, at han nægter sig skyldig i samtlige forhold og ikke ønsker at udtale sig.

Den 29-årige mand virkede noget forsagt, da han kom ind i retten og med lav stemme sagde sit navn og fødselsdata. Han var iført en sort jakke med noget glinsede stof øverst og cowboybukser. Hans hår var barberet glat i nakken og siderne, men længere øverst, og han var iført briller.

Hans forsvarer anmodede om navneforbud, hvilket pressen protesterede mod. Dommeren besluttede, at det var tilladt at betegne ham Tiktok-manden, som han er kendt under på sociale medier.

Han er også sigtet for at have krænket en kvindes blufærdighed ved at ave befølt hende på inderlåret tæt på skridtet, befølt en anden på bryster og numse og for at have forsøgt at tvinge den samme kvinde til at mødes med sig ved at skrive på Snapchat, at han vidste, hvor hun boede og gik i skole, og at han ville sende nogle efter hende, hvis hun og hendes veninde ikke ville mødes med ham. Det mislykkedes dog, fordi den unge kvinde blokerede ham.

Dommeren lukkede dog dørene på anklagerens anmodning på trods af protester fra pressen på det foreliggende

Sagen mod manden beskrives også i en discovery+ dokumentarserie, der er under produktion, hvor op mod 60 unge kvinder og piger anklager den 29-årige mand for en række grove forbrydelser.

I dokumentarserien ‘F**k ikke med piger’ står flere af de påståede ofre frem og fortæller deres version af, hvordan den 29-årige mand ifølge dem har begået adskillige grove krænkelser over en periode på mere end 15 år.

Ved grundlovsforhøret blev manden foreløbigt sigtet for syv forhold.

- Der venter stadig en omfattende efterforskning i forlængelse af de mange anmeldelser, og flere sigtelser kan følge, skriver politiet.