Tiktok-manden kræves idømt særlig hård straf for overgreb

En 30-årig mand - kendt som TikTok-manden - er blevet tiltalt for adskillige tilfælde af voldtægt, vold, krænkelser og ulovlig tvang.

Det fremgår af det 11 sider lange anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Der er ifølge anklageskriftet 26 ofre i sagen.

Sagen er rejst som en nævningesag, og anklageren vil gøre brug af særlig paragraf, der kan sprænge strafferammen i særligt grove sager.

Men anklagemyndigheden tager også forbehold for at nedlægge påstand om en anden sanktion end straf. Det kan eksempelvis være forvaring eller anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Da den 30-årige i maj sidste år blev varetægtsfængslet i sagen, fik han nedlagt et navneforbud, men dommeren fortalte, at han godt kunne blive omtalt som TikTok-manden, som han er kendt som i medierne.

Dengang var der tale om syv forhold, og han nægtede sig skyldig i samtlige af dem. I anklageskriftet fremgår det, at der nu er rejst tiltale for 36 forhold.

Overgrebene skal være sket i løbet af ti år. Det første forhold om overgreb skal være sket i maj 2011 og det seneste i maj 2021.

De spænder fra blufærdighedskrænkelse til grove voldtægter, vold og frihedsberøvelse.

Særligt groft er et forhold fra juni 2014. Her blev en 14-årig pige ifølge tiltalen holdt indespærret i flere dage og udsat for grove voldtægter, vold og ydmygelser af den 30-årige og en medgerningsmand.

- Det er en lang og grundig efterforskning, der er udmundet i anklageskriftet, og det er nu op til retten at vurdere sagen, siger fungerende specialanklager Anders Larsson.

Det er ikke første gang, at den 30-årige er i en sag om voldtægt. I november 2021 blev han idømt tre års fængsel.

Ifølge Ekstra Bladet blev han dengang dømt for seksuelle overgreb mod fem mindreårige ofre i alderen 13 til 15 år, som han groomede på nettet. En 14-årig pige blev voldtaget. De forbrydelser fandt sted i 2019 og 2020.

I den nye sag er han foruden de mange overgreb tiltalt for at have delt optagelser fra et retsmøde i den tidligere sag på Snapchat.

Sagen kommer for Københavns Byret den 16. december, og der er afsat 32 dage frem til juni til at behandle den.