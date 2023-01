'TikTok-manden' om offer: Hun vil ødelægge mit liv

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 30-årig voldtægtstiltalt mand, der også er kendt som 'TikTok-manden', mener at flere både har udstillet ham og er ude på at ødelægge hans liv.

Den ene af dem er blandt andet en kvinde, som han er tiltalt for at have voldtaget over flere døgn, da hun var 14 år og på besøg på hans kollegieværelse i juni 2014. Blandt andet ved at binde hende og holde hende fanget på værelset.

Manden sidder på anklagebænken for i alt 36 forhold, hvoraf 17 af dem ifølge anklager Anders Larsson er voldtægtsforhold. I flere af forholdene er der tale om mindreårige ofre.

Den 30-årige nægter sig skyldig i de mest alvorlige anklager, men erkender enkelte forhold, der handler om forsøg på ulovlig tvang, trusler og at optage video i retten.

i 2021 blev manden idømt flere års fængsel for seksuelle overgreb mod mindreårige. De nye forhold er ifølge politiet begået i løbet af en tiårig periode, inden den tidligere retssag.

Facebook-gruppe

Sagen er startede, efter oprettelsen af en Facebook-gruppe, hvor en stor andel af ofrene i sagen gik sammen og anmeldte 'TikTok-manden' i samlet flok.

- Har du en idé om, hvorfor hun er med i en Facebook-gruppe seks år senere?, spurgte anklager Anders Larsson.

- Ja, for at ødelægge mit liv, svarede den 30-årige.

Han har under sin vidneforklaring på dagens første retsdag, at han er blevet udstillet og udskammet af op til flere personer på sociale medier - herunder en Bandidos-rocker.

Ville ikke afhøres

Under sin varetægtsfængsling nægtede 'TikTok-manden' pludselig at lade sig afhøre, fordi han ikke havde adgang til en pincet i cellen. Derudover trak han også sit samtykke til at lade sig mentalundersøge retur.

Han er dog senere blevet indlagt til det. Men også på institutionen har der været problemer.

- Jeg har brug for en diktafon, fordi psykologen formulerer mine svar på en helt anden måde, sagde den 30-årige.

Der er afsat i alt 32 retsdage til sagen.