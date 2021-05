'Tiktok-manden' tiltalt i ny sag om ni seksualforbrydelser

Dagen efter, at en 29-årig blev varetægtsfængslet for en serie forbrydelser mod piger, fortsætter en anden retssag mod ham ved Retten i Helsingør, hvor han er tiltalt for overgreb mod fire mindreårige piger

Retten i Helsingør, Ekstra Bladet: Dagen efter, at den 29-årige 'Tiktok-mand' blev varetægtsfængslet i Københavns dommervagt, sigtet for to voldtægter, et voldtægtsforsøg, to blufærdighedskrænkelser og to forsøg på ulovlig tvang mod piger eller unge kvinder, er han igen i retten. Denne gang i Helsingør.

Her er den 29-årige tiltalt i en sag om ni seksualforbrydelser, herunder voldtægt af en 14-årig pige, seks blufærdighedskrænkelser, trusler og forsøg på ulovlig tvang mod samlet fire mindreårige ofre.

Forbrydelserne, som den 29-årige nægter, skal være begået i sommeren 2019, sommeren 2020 og oktober 2020.

Voldtægten mod den 14-årige pige skete, ifølge tiltalen, ved halv tre-tiden om natten ved et plejecenter i Jyllinge. Pigen forsøgte at skubbe ham væk, da han befølte hende på brysterne og i skridtet, men han tog fat i hendes hænder og holdt dem fast, mens han voldtog pigen stående op mod et træ.

Den 14-årige pige blev, ifølge tiltalen, også flere gange udsat for blufærdighedskrænkelser af 'Tiktok-manden', som til sidst truede med at slå hende ihjel.

Mor vidnede

Moderen til den 14-årige pige blev afhørt som vidne i retten i dag, og hun forklarede, at hendes datter i sommeren 2019 ændrede adfærd, var utryg og især blev bange for voksne mænd.

- Hun sagde, hun var bange for, at der kunne ske hende noget, fortalte moderen.

Hendes datter ringede en dag og sagde, at moderen ikke måtte åbne døren, hvis der kom en mand hjem til hende.

- Jeg kunne ikke få ud af hende, hvad det handlede om, men hun var virkelig bange. Jeg troede på det tidspunkt, at hun var blevet uvenner med en jævnaldrende kammerat. Det var først, da hun senere fortalte, hvad der var hændt hende, at hun fortalte, at han havde truet med at komme hjem til mig med et usb-stik med billeder, så jeg kunne se, hvilken 'fudking luder' hun var, forklarede moderen.

Den 14-åriges mor forklarede i retten, at datteren siden episoderne i sommeren 2019 har haft det dårligt psykisk:

- Det er gået lidt frem og tilbage. I perioder har hun haft det rigtigt dårligt, fortalte hun.

