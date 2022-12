Til stede under razzia: Bekendt havde brugt 34.000 på bord

Den festlige stemning blev med ét ødelagt for 24-årige Jonas Elallafi Leth og hans tre kammerater, da politiet natten til lørdag pludselig stormede ind på Remees fashionable natklub Museo i en narko-razzia.

- Det var som om, at de kom alle vegne fra, og de lukkede alle udgange en efter en, fortæller Jonas Elallafi Leth til Ekstra Bladet lørdag eftermiddag, da han er kommet sig over aftenens udskejelser.

Han fortæller, at flere af de festglade gæster gik i panik, da de fandt ud af, at politiet var ved at endevende den eksklusive klub på baggrund af en mistanke om systematisk og organiseret narkotikaslag.

- Der var flere, der græd og der blev skubbet meget, siger den 24-årige, der til dagligt arbejder som sælger.

Natten til lørdag blev en natklub i København ransaget. Klubben er ejet af musikproduceren Remee Natklub i København ransaget

Razziaen blev da også en dyr fornøjelse for både klubben, der måtte lukke på en af sæsonens helt store aftener for julefrokoster samt for de gæster, der havde booket bord på Museo.

- Min roomie havde brugt 34.000 kroner på et bord, og så blev de smidt ud. Aftenen var ødelagt, siger Jonas Elallafi og fortæller, at han så en person blive ført ud i håndjern.

Jonas Elallafi Leth og hans kammerater tog hjem, efter klubben blev stormet af politiet. Privatfoto

Visiterede gæster

Jonas Elallafi fortæller, at flere betjente og narkohunde stod klar til at visitere gæsterne ude foran natklubben i Lille Kongensgade.

Ransagningen kastede i alt tre sigtelser af sig, og der blev beslaglagt flere stoffer - primært kokain. Fundet bestyrker politiets mistanke om, at der er foregået systematisk handel fra klubben, oplyser vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Simon Hansen til Ekstra Bladet.

Han ønsker dog hverken at løfte sløret for, hvor meget de fandt på klubben, eller om de mistænker, at klubben spiller en rolle i det formodede narkosalg.

- Vi har ingen kommentarer til, om klubben er involveret eller ej. Vi har fået oplysninger om, at der foregår systematisk og organiseret handel, og derfor er vi gået målrettet efter det sted, siger Simon Hansen.

Tre sigtelser

De tre personer er dog kun blevet sigtet for at være i besiddelse af narkotika til eget forbrug og ikke den mere alvorlige paragraf, der handler om videresalg, som ellers var politiets mistanke.

Vicepolitiinspektøren indrømmer over for Ekstra Bladet, at antallet af sigtelser i sig selv ikke er et voldsomt stort tal. En udmelding som 24-årige Jonas Elallafi Leth giver ham ret i.

- Jeg tænker, at de godt kunne træne deres hunde lidt bedre, siger Jonas Elallafi.

Særligt under kvinder forlod grædende natklubben, fortæller Jonas Elalaffi. Foto: Kenneth Meyer

På trods af at han er hyppig gæst på Museo, har han ikke selv hørt om, at der skulle foregå organiseret handel på stedet.

Hvor længe politiet har haft Remees natklub i kikkerten, ønsker vicepolitiinspektøren ikke at svare på. Men Ekstra Bladet erfarer fra kilder med indsigt i natklubben, at civilklædte betjente jævnligt er til at finde på den populære klub.

