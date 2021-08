Tilfældig bil ramt af skud: 20-årig anholdt for drabsforsøg

En tilfældigt forbipasserende bil med en kvinde bag rattet blev ramt i skærmkassen over venstre baghjul, da to mørkklædte mænd på en PGO-scooter uden nummerplader affyrede flere skud på åben gade en onsdag eftermiddag i april.

Nu har Østjyllands Politi anholdt og sigtet en 20-årig mand for drabsforsøg i sagen. Han bliver klokken 13.00 krævet fængslet under et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Skuddene blev affyret 14. april klokken 16.25 hen over vognbanerne i krydset Silkeborgvej/Vestre Ringgade i Aarhus.

Kvinden slap uskadt fra episoden.

Gerningsmændene kørte fra stedet, og der blev efterfølgende fundet seks patronhylstre på stedet.

Det er uvist, om politiet fortsat mener, at der er en eller flere gerningsmænd på fri fod. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning ved lørdagens grundlovsforhør, og politiet ønsker ikke forud for retsmødet at udtale sig om sagen.

Konflikt mellem kriminelle

- Det er jo helt uacceptabelt, at der bliver skudt hen over en stærkt trafikeret vej, og vi tager den her sag meget alvorligt og efterforsker den intensivt, udtalte vicepolitiinspektør Lennart Glerup dengang til Ekstra Bladet.

- Vores klare formodning er, at motivet til skudepisoden skal findes i en intern konflikt i det kriminelle miljø, og vi er overbeviste om, at gerningsmændene havde et helt bestemt mål, de ville ramme, lød det videre.

Skudepisoden fandt sted ni dage efter, at der var blevet afgivet skud på Janesvej, der ligger ved Toveshøj, og de to episoder skærpede politiets opmærksomhed i retning af, at skyderierne havde baggrund i en konflikt mellem to grupperinger med tilholdssted i Trillegården og Gellerupparken.

Der blev efter skudepisoderne indført visitationszoner og fundet adskillige våben i området: Seks knive, gas- og pebersprays, et træbat, golfkøller og et støvsugerør med påførte skruer.