Tilfældig bil ramt af skud

Flere skud blev affyret hen over vognbaner ved højlys dag

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En tilfældigt forbipasserende bil med en kvinde bag rattet blev ramt i skærmkassen over venstre baghjul, da to mørkklædte mænd på en PGO-scooter uden nummerplader affyrede flere skud på åben gade onsdag eftermiddag omkring klokken 16.25.

Skuddene blev affyret hen over vognbanerne i krydset Silkeborgvej/Vestre Ringgade i Aarhus.

Kvinden er uskadt, og der er umiddelbart ingen tegn på, at nogen er blevet ramt.

Gerningsmændene kørte fra stedet, og det lykkedes ikke at finde frem til dem, ligesom målet for skuddene er ukendt.

Efterfølgende blev der fundet seks patronhylstre på stedet.

Konflikt mellem kriminelle

- Det er jo helt uacceptabelt, at der bliver skudt hen over en stærkt trafikeret vej, og vi tager den her sag meget alvorligt og efterforsker den intensivt, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup og fortsætter:

- Vores klare formodning er, at motivet til skudepisoden skal findes i en intern konflikt i det kriminelle miljø, og vi er overbeviste om, at gerningsmændene havde et helt bestemt mål, de ville ramme.

Efterforskerne forsøger nu at finde frem til de to mænd på scooteren.

- Vi har allerede afhørt en lang række vidner, der var på stedet, men vi hører gerne fra andre, som måske har set scooteren køre rundt et andet sted i Aarhus enten før eller efter selve skudepisoden, siger Lennart Glerup.

Østjyllands Politi patruljerede i løbet af hele aftenen og natten konstant på vejene omkring krydset og vil også den kommende tid være ekstra til stede i området.