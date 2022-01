Tilfældig cyklist blev stukket ned

Stukket to gange - mand var i livsfare. Episoden er helt umotiveret, siger politiet

Det var en helt tilfældig mand på vej hjem fra arbejde, som blev stukket ned med kniv i København i aftes.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

De første meldinger gik på, at det 47-årige offer var i kritisk tilstand. I løbet af natten blev han dog stabiliseret, og han er uden for livsfare.

Hændelsesforløbet er nu kommet frem, efter at politiet har kunnet afhøre offeret og vidner på stedet.

Fortsættes efter billedet

Politi på stedet i aftes. Foto: Kenneth Meyer

Den 47-årige mand befandt sig klokken cirka 1930 ved hjørnet af Nørrebrogade og Ravnsborggade på vej hjem fra arbejde, da han passerede en anden mand. Der opstod i følge politiet en ganske kort ordveksling, hvor den mand spurgte på engelsk, hvad den anden kiggede på. Det 47-årige offer svarede, at han ikke kiggede på noget. Derefter fortsatte han og cyklede om hjørnet til Sortedam Dossering, der løber langs Søerne.

Stukket to steder

Af ukendt årsag fulgte gerningsmanden nu efter cyklisten og stak ham med en kniv to steder i kroppen. Vidner så på afstand gerningsmandens bevægelser, da han stak offeret.

Lykkeligvist kom der hurtigt hjælp til den 47-årige, som var blevet alvorligt såret.

- Der er intet som peger i en anden retning end, at det er en helt tilfældig opstået episode, siger efterforskningsleder Jesper Beuschel til Ekstra Bladet.

Han understreger, at det er meget sjældent, at man oplever et så 'uprovokeret og umotiveret' overfald.

- Der tilmed er så groft, som efterforskningslederen tilføjer.

Har du set manden?

Efterforskningen har kørt på højtryk siden torsdag aften, men politiet vil fortsat gerne høre fra vidner. Særligt, hvis man har set den formodede gerningsmand. Han beskrives som en yngre mand i mørkt tøj, 175-180 centimeter høj, cirka 25-30 år, mørk i huden og spinkel af bygning. Han havde kort skæg og var iført en sort hættetrøje, mørk dunjakke og mørke bukser.

Efter knivstikkeriet forsvandt knivstikkeren tilbage mod Nørrebrogade/Ravnsborggade og derfra ad Ravnsborg Tværgade i retning mod Sankt Hans Torv, oplyser politiet.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at de vil være tilstede som en tryghedsskabende indsats med gående og ridende patruljer ved middagstid i dag. Fra klokken 19-20 vil nærpolitiet være i området.

Har du set hændelsen eller gerningsmanden, kontakt Københavns Politi på 114.