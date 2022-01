Tilfældig cyklist knivstukket: - Det er sindssygt skræmmende

Det vrimlede med folk, der nød januarsolen på gaden og på caféerne langs Sortedamssøen fredag eftermiddag på Nørrebro i København. Samme sted, som der under et døgn forinden var sket en frygtelig forbrydelse.

En 47-årig mandlig cyklist blev omkring kl. 19.30 torsdag stukket brutalt ned med to knivstik på gaden og var efterfølgende i overhængende livsfare, inden hans tilstand i løbet af natten stabiliserede sig.

Ifølge politiet var det chokerende overfald umotiveret og skete, efter at cyklisten havde en kort ordveksling med gerningsmanden på Nørrebrogade. Derefter fulgte han efter sit offer, der drejede fra langs Sortedamssøen, inden han stak ham to gange.

Politiet arbejder på gerningsstedet torsdag aften, efter at det 47-årige offer blev bragt til hospitalet. Foto: Kenneth Meyer

Ledte i skraldespande

Derfor var der imellem de kaffedrikkende cafégæster flere betjente til stede fredag, så bekymrede borgere kunne komme og få en snak med ordensmagten.

Herudover var der to ridende betjente, der også bevægede sig rundt i området.

Da Ekstra Bladet ankom, stod en mor og en datter og talte med to betjente om gårsdagens hændelser.



Ekstra Bladet talte med moderen efterfølgende hvor hun berettede, at det var rart, at politiet var til stede. Hun bor med umiddelbar udsigt til gerningsstedet, men lagde ikke mærke til, at der var noget i gærde torsdag aften, før der var et massivt politiopbud, som spærrede gaden af, og de fik af vide, at man ikke måtte forlade sin lejlighed.

- Der var fyldt med politi med hunde inde i vores gård, som blandt andet ledte i skraldespandene, fortalte hun om oplevelsen, som hun kaldte 'chokerende'.

- Men jeg føler mig ikke bange. Jeg ved, at den slags er så uhyre sjældent.

Et større område var spærret af torsdag aften, mens politiet indsamlede beviser. Video: Kenneth Meyer

- Noget, man tænker over

Kaffebaren Original Coffee, der ligger foran gerningsstedet, var lukket, da manden blev overfaldet, og derfor havde ingen medarbejdere eller gæster overværet angrebet. Det forklarer baristaen Jacob Andersen, mens han står og laver kaffe. Alligevel påvirker det ham.

- Det er da noieren. Det er sindssygt skræmmende, at sådan noget sker. Det er ikke sådan noget, der plejer at ske heroppe fortalte han med henvisning til, at vi befinder os i den mere fashionable del af Nørrebro med udsigt til Søerne.

- Jeg skal lukke her klokken 18, og det er da noget, man tænker over, når man skal gå herfra i dag, fortsatte han.

Gerningsstedet dagen derpå. Ridende politi cirkulerede fredag i området. Foto: Jonas Olufson

Ingen anholdt

Politiet oplyser fredag eftermiddag, at der stadig ikke er noget nyt i sagen, og de efterlyser fortsat vidner, der har set gerningsmanden.

Han beskrives som en yngre mand i mørkt tøj, 175-180 centimeter høj, cirka 25-30 år, mørk i huden og spinkel af bygning. Han havde kort skæg og var iført en sort hættetrøje, mørk dunjakke og mørke bukser.

Efter knivstikkeriet forsvandt knivstikkeren tilbage mod Nørrebrogade/Ravnsborggade og derfra ad Ravnsborg Tværgade i retning mod Sankt Hans Torv.