Tilfældig kvinde blev udsat for røveri og voldtægtsforsøg

En mand er tirsdag blevet straffet med fængsel i syv år af Retten i Holstebro, fordi han en nat i oktober trængte ind i et tilfældigt hus, hvor han overfaldt en kvinde og truede hende til at udlevere kontanter.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Den 29-årige Mads Egebjerg Johansen er ikke tidligere straffet, skriver Dagbladet Holstebro om den dømte.

Han brød ifølge eget udsagn ind hos kvinden for at skaffe penge til stoffer.

I ejendommen lykkedes det for en 28-årig kvinde at kæmpe sig fri, da han ifølge retten forsøgte at voldtage hende. Under sagen har manden nægtet sig skyldig i forsøg på voldtægt.

To dage efter overfaldet lykkedes det for politiet at finde frem til en mistænkt.

Tilfælde af hjemmerøveri, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen, straffes hårdere end andre former for røveri. Udgangspunktet er fængsel i fem år.

Og sagen er netop et eksempel på det, som jurister kalder 'et egentligt hjemmerøveri'.

Udbyttet ved røveriet var i øvrigt 1400 kroner, fremgår det af politikredsens pressemeddelelse om sagen, og hvori senioranklager Flemming Hother kommer med en udtalelse.

- Det er en meget alvorlig sag, og det mener jeg også, straffen afspejler, siger han.

Til sammenligning giver et forsøg på at dræbe et andet menneske fængsel i seks år.