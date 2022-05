Tilfældigt drab: Deler voldsom video af pistolmand

Østjyllands Politi offentliggør overvågningsvideo fra krydset i Viby ved Aarhus, hvor ung mand blev skudt for to måneder siden

To måneder efter, at en 21-årig mand blev skudt og dræbt, fordi han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, lukker Østjyllands Politi nu en smule op for, hvad der skete kort efter midnat natten til 8. marts i år i et vejkryds i Viby ved Aarhus.

Ved et pressemøde på politigården i Aarhus blev der torsdag eftermiddag afspillet en cirka 20 sekunder lang overvågningsvideo, hvor man ser en mand, der affyrer i alt tre skud i krydset, hvor den 21-årige Søren Koch blev dræbt.

En mand klædt i lyst tøj og med ansigtet skjult affyrer først to skud i sydlig retning, hvorfra Søren Koch kom kørende i sin bil. Umiddelbart efter løber manden i det lyse tøj 10-20 meter fremad på fortovet og affyrer nu et skud i vestlig retning, mens en sølvgå Golf Variant med en medgerningsmand bag rattet følger efter.

- Vi taler om en frygtelig tragisk hændelse, hvor en ung mand på vej hjem fra en lang arbejdsdag bliver skudt og dræbt. Han (offeret) havde ingen relationer til bandemiljøet eller et andet kriminelt miljø, siger lederen af efterforskningsafdelingen ved Østjyllands Politi, Brian Voss Olsen.

Han forestod fremvisningen af videoen og svarede samtidig på nogle af de mange spørgsmål, som omverdenen siden skuddrabet har ønsket svar på.

Kæmpe opgave for politiet

Brian Voss Olsen afviser, at pressemødet er et udtryk for, at politiet står på bar bund i efterforskningen.

- Vi er i midten af efterforskningen i øjeblikket. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at samle de mange hundrede timers video, som vi har fået fra private og firmaer. Det vil jeg gerne sige tusind tak for. Alt det er vi stadig i gang med at lægge sammen i forhold til at kigge på gerningsmandens og offerets færden op til, siger efterforskningslederen og tilføjer, at der stadig er et kæmpe arbejde med at få alle ender til at nå sammen.

- Men på bar bund er vi ikke, afviser han.

Brian Voss Olsen lægger dog ikke skjul på, at den store politiindsats også har brug for et skub fra mulige vidner eller andre med kendskab til sagen.

- Lige nu har vi behov for offentlighedens hjælp til at identificere den pågældende gerningsmand, som kommer gående og afgiver det, man kan se på videoen, er tre skud, siger Brian Voss Olsen og pointerer en observation omkring gerningsmandens måde at bevæge sig på.

- Den pågældendes gangart, statur og ikke mindst beklædning kan måske hjælpe til at identificere vedkommende, tilføjer lederen af efterforskningsafdelingen.

21-årige Søren Koch blev fundet dræbt i selve krydset mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd i Viby J. af en patrulje, der var på vej til en anden opgave i den aarhusianske bydel.

I kølvandet på drabet rettede politiet en appel til borgere og ejere af butikker og virksomheder i Rosenhøj, Viby, Stavtrup, Brabrand, Årslev og Harlev om at reagere, hvis de har installeret kameraer med optagelser fra fredag 4. marts til tirsdag 8. marts om morgenen.

Det fremgik også, at borgere ikke selv skulle se optagelserne igennem, men i stedet sikre, at materialet ikke gik tabt, og derefter give politiet besked.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Politiet mener, at den unge mand blev et tilfældigt offer. Han har ifølge politiet ikke forbindelser til to kriminelle grupper fra henholdsvis Rosenhøj, hvor drabet skete, og Brabrand. De to grupper har haft en konflikt kørende i et stykke tid.

- Det er en meget, meget tragisk hændelse, har politiinspektør Brian Voss Olsen sagt.

Politiet har søgt oplysninger om en sølvfarvet VW Golf Variant, der blev fundet sat i brand for enden af Ormslevvej i vestlig retning, efter den 21-årige mand blev dræbt af skud.

Søren Kochs mor har skrevet et hjerteskærende brev, der er klæbet op ved gerningsstedet. Foto: Claus Bonnerup

Det var en patrulje, der var på en anden opgave, der tilfældigt fandt den unge mand i bilen, der holdt ude i krydset ved Søndervangs Allé og Ringvej Syd i Viby J. Foto: Ernst van Norde