Tilfældigt knivoffer: - Jeg føler mig hjælpeløs

- Hvorfor skulle han stikke mig to gange - var ét stik ikke nok for hans vrede?

Sådan spørger en 47-årig mand, der endte med at blive et tilfældigt offer for et brutalt knivoverfald ved Sortedam Dossering på Nørrebro 20. januar.

Han nåede at se det sølvfarvede knivblad. Men det var først, da han kiggede ned og så, at blodet begyndte at flyde, at han opdagede, at han var ramt. Derefter gik han i panik.

- Først blev jeg stukket heroppe, siger den 47-årige og peger tæt på sit kraveben.

Derefter blev han stukket i den øverste del af maven, så hans lever pådrog sig alvorlige skader. Han var efterfølgende i livsfare.

Ekstra Bladet møder knivofferet i hans lejlighed, for han tør ikke at bevæge sig udenfor. Han frygter fortsat for sin sikkerhed, og derfor ønsker han ikke at stå frem med sit fulde navn. Ekstra Bladet er bekendt med hans identitet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politiet var efterfølgende massivt til stede i området omkring Søerne efter overfaldet. Foto: Kenneth Meyer

Slog plat eller krone

Det umotiverede overfald skete, da den 47-årige cyklede hjem fra arbejde omkring 19.30. På hjørnet af Nørrebrogade og Ravnsborggade passerede han en mand, der på engelsk spurgte, hvad han kiggede på.

Den 47-årige svarede, at han ikke så på noget.

Herefter fortsatte han og drejede om hjørnet ved Sortedam Dossering, der løber langs Søerne. Men manden fulgte efter.

Oprindeligt havde den 47-årige først fri senere på aftenen, men han og en kollega slog plat eller krone om, hvem der skulle have lov til at gå tidligere.

- Først var jeg jo glad, fordi jeg fik lov til at gå tidligere. Men tænk, hvis jeg var død. Så havde min ægtefælle, venner og familie aldrig vidst, hvorfor jeg blev stukket ned.

På fri fod

De første seks dage efter overfaldet lå manden på hospitalet. Først 34 dage senere anholdt politiet den formodede gerningsmand, der nu sidder varetægtsfængslet for drabsforsøg.

- Jeg græd og rystede, da jeg fandt ud af, at de havde anholdt en, men det var ikke af lettelse. Angsten bliver ved med at sidde i mig. Hvad nu hvis han ikke er den rigtige? siger den 47-årige.

Ved siden af ham sidder hans veninde, for han kan ikke længere lide at være alene.

- Han plejede at være så glad og social, og han elskede at gå ud på caféer og restauranter. Den anden morgen kunne jeg ikke engang få ham til at gå hjem til mig, selvom jeg bor lige ved siden af, fortæller veninden.

Den 47-årige fortæller også, at han har svært ved at sove om aftenen. Tankerne kører uafbrudt, og han er i konstant beredskab, når han endelig forlader sit hjem. Han er for eksempel begyndt at lægge mærke til, hvor der hænger overvågningskameraer.

- Jeg ville ønske, at der var flere kameraer i byen, for det kunne både øge trygheden og hjælpe med at opklare. Jeg føler mig hjælpeløs, for jeg ved ikke, hvor angsten og paranoiaen stopper, siger knivofferet.

Han vil gerne have lov til at takke de vidner, der hjalp ham og den tryghedsgruppe, der dagen efter mødtes tæt ved gerningsstedet på Nørrebro.

- Jeg var rørt til tårer, mens jeg lå på hospitalet, og jeg er meget, meget taknemmelig for den hjælp og opbakning, jeg har fået, siger den 47-årige.