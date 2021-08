Tilfældigt offer: Kvælertag og slag med lægtehammer

En 65-årig mand blev ifølge politiet udsat for et tilfældigt overfald søndag aften

En 30-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 16 dage for et groft overfald på en 65-årig.

Ifølge sigtelsen tog den 30-årige kvælertag på den ældre mand med en lægtehammer, slog ham med hammeren, og råbte, at han ville slå ham ihjel.

Det oplyser Peter Fobian Hvidberg, efterforskningsleder ved Sydsjælland- og Lollands-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.



Overfaldet skete søndag aften omkring kl. 23 i boligkvarteret Skovburren i Næstved.

Det er politiets teori, at den 65-årige tilfældigvis befandt sig uden for en boligblok, da en 30-årig mand pludselig hoppede ud fra et buskads og overfaldt ham.

Vidne kender gerningsmand

Overfaldet blev opdaget af et selskab på to mænd og to kvinder i en lejlighed på første sal i boligblokken.

En af kvinderne har en familiær relation til overfaldsmanden og kunne genkende ham, ifølge efterforksningslederen.

- Da de ser overfaldet fra lejligheden går en af mændene ned på græsplænen, mens de andre venter deroppe. Han råber stop til gerningsmanden, der til sidst stikker af i sin egen bil, og det er ham, der ringer til politiet, uddyber han.

Politiet oplyser yderligere, at offeret mistede en tand under overfaldet og fik en flænge, der skulle syes, men at han ikke blev indlagt på hospitalet.

Motiv uklart

Den 30-årige blev på baggrund af vidnernes forklaringer anholdt kl. 00.26 og sigtet for kvalificeret vold.

I hans bil blev der fundet en lægtehammer, men det er endnu uvist, om at det er den samme, der er brugt til overfaldet.

Peter Fobian Hvidbjerg oplyser ligeledes, at det er uklart, hvad gerningsmandens motiv var, eller om nogen af personerne i lejligheden, var det egentlige mål.

Den 30-årige har ikke ønsket at udtale sig hverken til politiet eller under grundlovsforhøret, der fandt sted ved Retten i Næstved, hvor han altså blev varetægtsfængslet.