Tilhører afbryder retssag: 'Jeg har covid-19'

En retssag mod en tidligere tv-vært og fem unge drenge mellem 16 og 21 er blevet afbrudt midt under en af de tiltaltes forklaring.

Det skete, da en tilhører rejste sig i retssal t3 i Retten i Svendborg og højlydt sagde 'jeg har covid-19.'

Det var en far til en 16-årig dreng, som er tiltalt i sagen, der fik en sms-besked.

Retsformanden ville til at begynde med ikke lade manden tage ordet.

- Men det er jeg nødt til. Jeg har lige fået besked. Jeg blev testet i går, og jeg har fået svar. Jeg har covid-19, sagde faren.

Det fik med det samme retsformanden til at tillade, at den 16-årige tiltalte, som ikke var varetægtsfængslet, forlod retten og sagen sammen med sin far.

Kort tid efter valgte alle aktører, at det var det bedste at afbryde retsmødet.

Retsformanden fortalte desuden, at der op til retsmødet havde været tvivl om, hvorvidt retsmødet overhovedet kunne gennemføres, fordi netop den 16-årige var blevet testet et par gange i sidste uge.

- Han har været sammen med nogle, der var testet positive. Derfor har de ladet sig teste tre gange op til i dag, sagde retsformanden.

Ifølge faren var det den tredje og sidste test, som gav udslag i dag.

Retssagen, som altså blev afbrudt, er sagen, hvor en tidligere tv-vært sidder på anklagebænken sammen med fem unge mænd i alderen 16-21 år. Sagen handler om røveri, ulovlig indtrængen, hærværk og vold mod tv-værtens tidligere kæreste.

Over to dage skulle retten tage stilling til, om den varetægtsfængslede kvinde samt de unge er skyldige i over to omgange at have opsøgt den tidligere kæreste på dennes bopæl for at have udsat ham for røveri.

Det er politiets opfattelse, at den tidligere tv-vært er hovedarkitekt bag forholdet. Af anklageskriftet fremgår det, at hun udstyrede de unge med en strømpistol, et jernrør og reb til at binde ekskæresten med.

Alle tiltalte nægter sig skyldige. Der er navneforbud i sagen.

Havde han nøgenfotos?

Motivet til de to overfald, der skete 15. februar og 28. august sidste år var angiveligt, at tv-værten frygtede, at eks-kæresten lå inde med nøgenfotos af hende, som kunne blive misbrugt.

