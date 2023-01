Tilstår 55 brande: Brandchef idømt tre års fængsel

RETTEN I KOLDING (Ekstra Bladet): Den 51-årige brandchef fra Egtved Lars Klyhn Johannsen er tirsdag eftermiddag ved Retten i Kolding blevet idømt tre års fængsel for at have påsat stribevis af brande i sit eget lokalområde.

Den nu tidligere leder af brandstationen i den sydøstjyske by blev i formiddag gennem cirka to en halv time afhørt for lukkede døre i sagen, som har sendt chokbølger gennem ikke bare kollegastaben på slukningsholdene men også i lokalsamfundet generelt.

Ved indledningen af retsmødet var eks-brandchefen ifølge anklagemyndighedens retsmødebegæring sigtet for at stå bag hele 89 påsatte brande omkring Egtved, Randbøl, Vejen og Vejle.

Han erkendte at have antændt 55 af dem.

Fremmet som tilståelsessag

Og efter afhøringen af ham var overstået, var der enighed mellem forsvarer og anklager om, at sagen kunne fremmes som en tilståelsessag, hvor tiltalen lød på de pågældende 55 forhold.

Dermed bliver de øvrige 34 tilfælde af brandstiftelse, som manden oprindelig også var sigtet for, skrevet ud af sagen.

Her iblandt de to mest spektakulære brande. Disse skete henholdsvis 25. maj 2018, hvor et enormt hedeareal - 410 hektar - ved Randbøl og Frederikshåb udbrændte. Og 4. oktober 2021, hvor tre af fire længer på en gård på Oustrupvej ved Egtved gik op i røg.

Ved hedebranden var flammehavet og varmeudviklingen så kraftig, at det tog 120 brandfolk mere end tre døgn at gøre arbejdet færdigt.

I ingen af tilfældene med de særligt kraftige og opsigtsvækkende brande er der sket personskade.

Ligesom der heller ikke har været personskade i de øvrige forhold af brandstiftelse i sagen, hvor det typisk er gået ud over markområder, skovtykninger, hedearealer, bigballer og stammestakke.

Forsvarer og anklager milevidt fra hinanden

Senioranklager Bettina Lauridsen Weber og den 51-åriges beskikkede forsvarer Sigurd Trolle var milevidt fra hinanden, da strafudmålingen skulle procederes.

Her procederede anklageren for en straf på seks til syv års fængsel. Ikke mindst begrundet i den skærpende omstændighed, at samfundet bør kunne stole på, at netop en brandchef ikke antænder brande.

Mens forsvareren mente, en passende straf til hans klient bør ligge omkring et års fængsel. I forvejen har den nu tidligere hold- og stationsleder siddet varetægtsfængslet i næsten otte måneder.

Hvilket ville betyde, at han ved en dom på et års fængsel meget snart ville være ude i friheden, da man som udgangspunkt afsoner to tredjedele af en fængselsstraf.

Taget på fersk gerning

Den 51-årige mand blev observeret og taget på fersk gerning under ildspåsættelse nær Egtved 9. maj i fjor, og dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Umiddelbart inden sagen blev optaget til dom, blev han spurgt, om han ønskede at sige et sidste ord. Til det svarede han afdæmpet, at det havde han ikke.

Ved dommen lød det fra retsformanden:

- Du har som brandmand nydt en særlig tillid. Dine handlinger har medført store slukningsindsatser, og der er sket skade på naturen. Over for det er det min bedømmelse, at der ikke er nogen formildende omstændigheder, der trækker i nedadgående retning.

Efter en kort samtale med sin forsvarer valgte den 51-årige derefter at tage betænkningstid med henblik på eventuel anke til Vestre Landsret.

Han havde ingen bemærkninger til, at han efterfølgende skulle føres tilbage til arresten.

