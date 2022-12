Tilstår alt: 31-årig krænkede 50 små piger online

Torsdag blev en 31-årig mand fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Hjørring.

Han er sigtet for 'omfattende blufærdighedskrænkelser' af flere unge piger mellem alderen fire til fjorten år.

Det skriver TV 2 Nord.

Den 31-årige har erkendt sig skyldig i alle sagerne, faktisk var det også ham selv, som omtalte antallet af sager under grundlovsforhøret.

- Mit eget skøn er, at der er tale om omkring 50 piger, udtalte den 31-årige.

Han blev anholdt på sin skole onsdag 21. december af Nordjyllands Politi.

Han er nu varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Nøgenbilleder på Snapchat

De seksuelle krænkelser fandt sted på det sociale medie Snapchat, ifølge anklagemyndigheden.

Her overtalte han via forskellige profiler de mindreårige piger til at sende nøgenbilleder af dem selv.

I to tilfælde lykkedes det også manden at få to piger til at udføre analsex. Pigerne var mellem 11 og 13 år gamle.

Han skulle efter sigende også have truet flere af pigerne til at sende pornografiske billeder, ved at sige, at han ellers ville dele de andre nøgenbilleder han havde af dem.

Det fremgår af en række af de forurettedes afhøringsrapporter.

Politiet har efterfølgende ransaget mandens lejlighed, og taget både hans computer og telefoner med til undersøgelser.

Læs også: Ekskonen om tiltalt journalist: Dobbeltliv gennem 25 år