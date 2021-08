Tiltale: 15-årig pige sendte dødstrusler på Snapchat

- Du er en fucking lille led svans, der bare skal dø i et sort hul.

Sådan lød det ifølge anklageskriftet mod en 15-årig pige fra Vadum i én af de beskeder, hun i maj sendte til en person på det sociale medie Snapchat.

Onsdag skal pigen i retten - tiltalt for adskillige dødstrusler. Det skriver TV2 Nord.

Pigen har ifølge politiet sendt en række talebeskeder til en person, hun havde uoverensstemmelser med. I en anden besked var ordlyden: 'Nu holder du din fucking kæft. Ellers slår jeg dig kraftedeme ihjel, og jeg mener det.'

Opfordrede til anmeldelse - og truede igen

Og pigen vidste tilsyneladende godt, at hun med sine trusler var i gang med at bryde loven. I hvert fald opfordrede hun i en anden besked sit offer til at kontakte politiet.

- Ja, det er en trussel. Meld mig til politiet. Kom... meld mig. Men hvem af os to overlever min ven. Det gør du i hvert fald ikke, lød det ifølge anklageskriftet.

Ifølge TV2 Nord lægger anklagemyndigheden op til, at pigen skal idømmes en ubetinget fængselsstraf, hvis hun bliver dømt i sagen. Alternativt en betinget straf kombineret med en tillægstraf, som det står beskrevet i reglerne om bekæmpelse om Ungdomskriminalitet.

Det er regler, som blandt andet betyder, at unge kan blive pålagt at indgå i såkaldte forbedringsforløb, hvor formålet er at hjælpe den unge til at undgå gentagelser.