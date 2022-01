Tiltale: Ansat hos advokat lækkede til bandemedlem

En medarbejder hos et advokatfirma er forlovet med dømt bandemedlem, og hun er tiltalt for lækage af oplysninger til LTF, fremgik det af åbent retsmøde fredag

Et kæresteforhold mellem en yngre medarbejder på et advokatkontor og et dømt medlem af den forbudte bande Loyal To Familia har ført til en tiltale mod hende for at have lækket fortrolige informationer til kæresten om straffesager mod LTF.

Det kom frem under et retsmøde i Retten på Frederiksberg fredag og fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den yngre kvinde er tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt, for embedsmisbrug og for ulovligt at have sat sin dømte kæreste, der afsonede en dom i Enner Mark Fængsel ved Horsens, i forbindelse med et andet medlem af LTF. Han sad varetægtsfængslet med besøgs- og brevkontrol i Københavns Fængsler.

Den ansatte, der har bistået beskikkede forsvarere med straffesager på flere advokatkontorer, nægter sig skyldig. Sagen blev ved retsmødet i dag berammet til domsforhandling i oktober.

Telefonsamtaler optaget

Bevisførelsen i sagen bygger især på telefonsamtaler mellem kvinden og hendes dømte kæreste, der blev optaget i Enner Mark Fængsel.

Der er rejst fem tiltaler mod hende, og anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængselsstraf, og at hun frakendes retten til at arbejde i branchen 'indtil videre'. Alle forhold skal være begået i 2019.

Det første forhold i anklageskriftet handler ikke om LTF. Men om at kvinden skal have brudt sin tavshedspligt og misbrugt sin tidligere stilling på et advokatkontor til at samle oplysninger om klienter i konkrete straffesager med deres navne og kontaktoplysninger, som hun gav videre til Advokatnævnet på emails.

Politiet mener, at oplysningerne om, hvem der tog kontakt til advokatkontoret for at få hjælp i straffesager, er fortrolige oplysninger, som hun ikke måtte give videre til Advokatnævnets sekretariat.

Det næste forhold drejer sig om, at den ansatte kvinde under en fire minutter lang telefonsamtale med sin forlovede i Enner Mark Fængsel oplyste, at hun havde et fængselsbesøg hos en navngivet LTF`er - og dermed bekræftede hun over for kæresten, at manden sad varetægtsfængslet.

'Mangler han noget'

Derefter bad kæresten hende spørge den varetægtsfængslede LTF´er, når hun samme dag klokken 15.30 skulle besøge ham i fængslet, 'om han manglede noget', eller om 'man kunne gøre noget for ham'.

Samme aften talte hun igen med sin forlovede i Enner Mark Fængsel, hvor hun 'skulle hilse' fra vennen og sige, at han ikke havde brug for noget. Hendes forlovede spurgte, om 'han havde fået penge', og det bekræftede hun.

Dermed mener anklagemyndigheden, at hun både misbrugte sin stilling og satte to fanger ulovligt i forbindelse med hinanden.

Fem dage senere talte den dømte LTF´er igen med sin forlovede i telefonen, og ifølge tiltalen gav hun oplysninger til ham om en straffesag mod den varetægtsfængslede ven og andre LTF´ere, der skulle køre i Københavns Byret 27. og 29. november 2019.

Hun sagde, at vennen var 'ligelad' med sagen, og de aftalte, at de skulle drøfte forsvarerens procedure i LTF-sagen.

Næste dag talte parret igen om LTF-sagen, herunder hvilke spørgsmål, der skulle stilles til sagens vidner, og om politiets efterforskning.

Det fremgår af anklageskriftet, at kvinden inden retssagen blev opsagt fra sin daværende stilling på advokatkontoret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fængslet optog samtalerne

Samtaler mellem kvinden og hendes kæreste blev optaget i Enner Mark Fængsel. Indsattes telefonsamtaler optages og gemmes i seks måneder. Foto: Anders Brohus

Sagen mod den nu tiltalte kvinde opstod, fordi Enner Mark Fængsel rutinemæssigt optog det dømte bandemedlems telefonsamtaler med kæresten.

Samtalerne blev lyttet igennem af fængselspersonalet, som mente, at hun overtrådte sin tavshedspligt under samtalerne. Derfor anmeldte fængslet hende til Københavns politi.

Afsonere i lukkede fængsler må gerne ringe til personer, som er godkendt på forhånd, typisk kærester, hustruer, børn og nær familie. Men alle samtaler fra fængslerne bliver optaget digitalt, og de bliver kontrolleret ved stikprøver.

Sikkerhedschef i Kriminalforsorgen, Jesper Hagen, forklarer:

- Indsatte i kriminalforsorgens lukkede fængsler har mulighed for at ringe til op til ti forhåndsgodkendte personer, såfremt det er praktisk muligt. De indsatte kan ikke modtage opkald udefra – heller ikke fra de ti godkendte personer, siger han.

Gemmes i seks måneder

- Samtalerne bliver gemt i seks måneder og kan aflyttes uden retskendelse.

Alle personer, der bliver godkendt som modtagere af opkald fra lukkede fængsler, orienteres om reglerne og skal give samtykke hertil for at blive godkendt som opkaldsmodtager.

- Kriminalforsorgen foretager løbende stikprøvekontrol af samtaler for at afdække eventuelt misbrug af telefontilladelsen, forklarer sikkerhedschefen.

Kriminalforsorgen kan indsamle, behandle og videregive oplysninger om indsatte og personer til andre myndigheder, hvis der er mistanke om eksempelvis ekstremisme og radikalisering, af hensyn til bekæmpelsen af kriminalitet eller af sikkerhedsmæssige hensyn, siger Jesper Hagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dækket af navneforbud

Ved retsmødet fredag formiddag besluttede en dommer ved Retten på Frederiksberg at nedlægge navneforbud for den tiltalte kvinde.

Det skete - på trods af protester fra senioranklager Søren Harbo og medierne - med henvisning til den krænkelse, det ville medføre for den tiltalte, hvis hendes identitet blev kendt i offentligheden.

Dommeren begrundede beslutningen med, at kvinden ikke selv var beskikket forsvarer i de sager, tiltalen drejer sig om.

Kåre Pihlmann, der er kvindens forsvarsadvokat, plæderede under retsmødet for et navneforbud og sagde, at det ville ødelægge hans klients fremtidige karrieremuligheder, hvis hendes navn blev kædet sammen med sagen i offentligheden.

- Hun nægter sig skyldig, sagde han efterfølgende til Ekstra Bladet. Derudover havde han ikke kommentarer til sagen.

Sagen skal nu for retten til oktober, og Kåre Pihlmann og senioranklager Søren Harbo var under retsmødet enige i, at det var en sag 'med meget jura'.