Tiltale: Ansat voldtog retarderet kvinde

Onsdag fortætter sagen mod en 34-årig medarbejder på et bosted, der er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse af en mentalt handicappet kvinde

Det havde intet med omsorg at gøre, da en 34-årig såkaldt omsorgsmedarbejder på et bosted for handicappede, ifølge to kolleger forgreb sig på en mentalt retarderet kvinde.

Deres vidneudsagn er centrale i en grov voldtægtssag, som onsdag fortsætter ved Retten i Lyngby.

Her er den 34-årige mand tiltalt for at voldtage kvinden samt for at krænke hendes blufærdighed ved at have billeder på sin telefon, der viser hendes nøgne bryster, kønsbehåring og nøgne bagdel.

Begge kolleger har forklaret, at de 23. juli 2021 så den 34-årige sidde på knæ bag kvinden, der lå nøgen på en gymnastikbold, mens han stødte ind i hende på en seksuel måde. Det fremgår af retsbogen fra sagens første retsmøde, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i

Hun er mentalt på niveau med et barn på halvandet år og dybt afhængig af sine plejere på bostedet.

Manden har arbejdet på bostedet siden 2008. Kvinden, der flyttede dertil et par måneder tidligere, var en af de første han fik med at gøre. Efter planen skulle den 34-årige medarbejder stoppe på bostedet en måned efter det formodede overgreb.

Afledningsmanøvre

Den 34-årige har i retten forklaret, at den handicappede kvinde blev udadreagerende og slog ham, efter hun havde været i bad. Impulsivt fik han efter eget udsagn øje på gymnastikbolden og besluttede sig for at bruge den som en afledningsteknik.

Flere medarbejdere på stedet har dog fortalt i retten, at gymnastik på det tidspunkt af døgnet ikke er en hensigtsmæssig måde at aflede kvinden på, fordi det bryder med hendes faste rutiner.

Ifølge den 34-årige selv fulgte han blot kvindens bevægelser, der gik frem og tilbage og fra side til side.

Den udlægning står i direkte kontrast til forklaringen fra den kollega, der med egne øjne tilfældigt blev vidne til det, som anklagemyndigheden vurderer er et groft overgreb.

Fra vidneskranken forklarede den mandlige kollega, at det var den tiltalte, der styrede kvindens krop. Han holdt fat i hende, mens han stødte med sit underliv i et hurtigt tempo.

Kollegaen mente ikke, at han kunne have misforstået episoden. Gymnastik på bostedet plejer heller ikke at foregå i nøgen tilstand. Han kunne dog ikke se, hvorvidt den 34-årige selv havde tøj på.

'Vi er frække i dag'

Sammen med den tiltaltes mandlige kollega var også en kvindelig medarbejder til stede, da den formodede voldtægt fandt sted. Hun har ligeledes forklaret, at hun ikke kunne have misforstået situationen.

Ifølge kvinden er den 34-årige tiltalte tidligere kommet med upassende bemærkninger i seksuel retning.

Samme morgen, som det formodede overgreb fandt sted, stod hun ude i køkkenet og talte med et par kollegaer, herunder den tiltalte.

Under samtalen skulle den 34-årige have sagt 'vi er frække i dag'. Da den kvindelige medarbejder spurgte ind til, hvad han mente med det, svarede han, at det betød ikke at have underbukser på.

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf til den 34-årige. Der er desuden nedlagt påstand om erstatning på 150.000 kroner til den handicappede kvinde.