Tiltale: Belurede folk 32 gange

En 30-årig mand er tiltalt for at have luret på folk gennem deres vinduer typisk om natten eller tidlig morgen

Ikke færre end 32 gange sneg en mand sig rundt i Slagelse og belurede kvinder og andre beboere gennem vinduer. I nogle tilfælde stak han sin telefon ind ad vinduerne og lyste med den i nattens mulm og mørke.

Sådan lyder tiltalen mod en 30-årig mand, der blev anholdt og varetægtsfængslet i maj i år. Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig, og sagen skal køre som en domsmandssag.

Anklagemyndigheden ved Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi har rejst tiltale for blufærdighedskrænkelse og forsøg derpå, og i det omfattende anklageskrift, Ekstra Bladet har aktindsigt i, beskrives hvert tilfælde. En række af episoderne er sket mod samme beboere i deres hjem.

Sagen tager sin begyndelse i april sidste år, hvor beboere blev forsøgt beluret klokken 03.40 på en adresse i Slagelse ved, at en mand kiggede ind ad vinduerne.

Herefter fortsatte episode efter episode hver måned hen over forår og sommer.

Beluring nat eller morgen

I de fleste tilfælde skete beluringen om natten eller ganske tidligt om morgenen. Ifølge anklageskriftet var der blandt andet to episoder i juli, hvor manden indfandt sig på en matrikel og med sin telefon lyste ind gennem vinduet og - ifølge tiltalen - belurede en beboer. Få uger efter, en nat i august klokken 02.30, blev samme beboer igen udsat for beluringen.

I september sidste år beskriver anklageskriftet, at manden også kiggede ind ad badeværelsesvinduer, mens ejendommens beboer befandt sig der, og måneden efter var der en episode, hvor stak stak sin telefon ind gennem et badeværelsesvindue, efter en beboer netop havde været i bad.

Vinterens komme syntes dog tilsyneladende at have lagt en dæmper på situationen.

Syv gange på en nat

I følge anklageskriftet blev beluringen genoptaget i februar i år med flere hændelser hen over foråret, og i maj løb det helt af sporet. Således er den 30-årige mand tiltalt for hele syv gange at have forsøgt at belure beboere på en adresse i løbet af en enkelt nat fra klokken 02.50 til 03.15.

Natten efter brugte han i følge tiltalen en stige til at kravle op og kigge ind til en sovende person, og senere i maj klatrede han op ad noget murværk for at kigge ind ad vinduerne.

Manden blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør den 23. maj. Anklagerfuldmægtig Cecilie Pinnerup sagde da til Ekstra Bladet, at anholdelsen af manden var sket som led i de efterforskninger, politiet havde haft i takt med, at anmeldelserne kom ind. Men da grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre, kunne hun ikke uddybe, hvordan man kom på sporet af ham.

Hvad den 30-årige har forklaret i forbindelse med, at han nægtede sig skyldig, er derfor også uvist.

Går efter fængsel

Retssagen begynder mandag, og hvis manden kendes skyldig, går anklageren efter en fængselsstraf. Hvem og hvor mange, der skal vidne er ukendt.

– Jeg har indkaldt de vidner, jeg mener, der skal til for at løfte bevisbyrden, siger hun.

Mandens forsvarer Lene Sejersen har ingen kommentarer før retssagen.