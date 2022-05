Tiltale: Bestukket med restaurantbesøg og hotel-overnatninger

Centralt placeret medarbejder i Udenrigsministeriet anklages for at have ladet sig bestikke med dyre restauranter og hoteller af entreprenører, der til gengæld fik arbejdsopgaver i ministeriet

Den, der smører godt, kører godt.

Som sådan kunne man omskrive relationerne mellem en centralt placeret medarbejder i en betroet stilling i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København og tre forskellige entreprenører, som med dyre restaurantbesøg og hotel-overnatninger til den nu 53-årige mand fik ham til at betale tilbage med arbejdsopgaver og lukrative, økonomiske aftaler til de tre samarbejdspartnere på ministeriets regning.

Det fremgår af det 10 sider lange anklageskrift i sagen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Mens medarbejderen fra Udenrigsministeriet på den ene side tiltales for at have modtaget bestikkelse i fem tilfælde i en periode på knap halvandet år fra april 2016 og indtil september 2017, så tiltales de tre entreprenører for på den anden side at have betalt for restaurantbesøg, hotelovernatninger og transport med færge for den centralt placerede medarbejder i Udenrigsministeriet.

- Da der er tale om en personalesag, udtaler vi os ikke, lyder det korte svar fra Udenrigsministeriet, der huser i alt 1350 medarbejdere, hvoraf de cirka 850 er beskæftiget i bygningerne på Asiatisk Plads i det centrale København.

Foregik i hele landet

Ifølge anklageskriftet løber regningerne til den betroede medarbejder fra Udenrigsministeriet op i i alt 19.892 kroner fordelt på fem tilfælde, hvor 'smørelsen' har været en kombination af restaurantbesøg alene, hotelovernatninger og restaurantbesøg og - i et enkelt tilfælde - betaling af transport med Molslinjen fra Odden til Aarhus og hotelovernatning og restaurantbesøg.

De tre entreprenører, der er henholdsvis 63, 57 og 49 år, skiftedes til - to og to sammen med medarbejderen fra Udenrigsministeriet - at deltage i de luksusiøse aktiviteter, som foregik både i København, på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Hotel Munkebjerg i Vejle var ét af de mondæne steder, hvor manden fra Udenrigsministeriet, ifølge anklageskriftet, blev beværtet og bespist. Foto: Morten Langkilde/Polfoto

De tre entreprenører bestred i den angivne periode fra april 2016 til september 2017 nøglepositioner i deres virksomheder, og det har angiveligt været en forudsætning for, at de kunne skrue op for repræsentationsudgifterne i et omfang, som i sidste ende kom hjem igen i form af arbejdsopgaver og gode, økonomiske aftaler med Udenrigsministeriet.

Op til seks års fængsel

Idet anklageskriftet allerede var færdigt 2. juni i fjor, har retsprocessen længe ladet vente på sig, og da der endelig skulle skred i sagen i mandags, valgte dommer Karsten Henriksen ved Københavns Byret at udsætte den på ubestemt tid. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger med begrundelsen, at der var sat for lidt tid af til sagen, som således nu trækker yderligere ud.

Det har ikke været muligt at få en kommentar - hverken fra den centralt placerede medarbejder i Udenrigsministeriet eller de tre entreprenører.

Det har heller ikke været muligt at få oplyst, hvordan de i alt fire tiltalte forholder sig til sagen, som i yderste konsekvens kan give en straf på op til seks års fængsel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan bestak de ham

Det var ifølge anklageskriftet med høj cigarføring og i mondæne rammer, den centralt placerede medarbejder i Udenrigsministeriet blev beværtet og bespist for i alt knap 20.000 kroner i løbet af lidt mere end 17 måneder fra april 2016 og indtil september året efter.

Pengene blev brændt af ved fem lejligheder, hvor manden fra ministeriet således i gennemsnit blev bestukket med regninger for i alt 4.000 kroner pr gang.

Herunder gennemgår vi de fem tilfælde, som ifølge anklagemyndigheden kolliderer med straffelovens paragraf 122 og 144, der omhandler bestikkelse.

I det første tilfælde spenderede to af de tre entreprenører i alt 2.798 kroner på den centralt placerede medarbejder i Udenrigsministeriet ved 20. april 2016 'i forening og efter forudgående aftale', som det formuleres i anklageskriftet, at bestikke ham med mad og overnatning på Hotel Henne Kirkeby Kro.

Falsled Kro på Fyn er ikke kendt for at være det billigste sted at spise og bo. Foto: Carsten Andreasen/Polfoto

I det andet tilfælde var prisen steget til 5.146 kroner for manden fra ministeriet for at invitere på mad og overnatning på Falsled Kro 7.-8. oktober 2016.

Tredje gang 'nøjedes' to af bejlerne til velbetalte arbejdsopgaver i Udenrigsministeriet med at invitere på Restaurant MH, Mielcke & Hurtigkarl, på Frederiksberg. Regningen lød den aften, 2. december 2016, på 3.157 kroner pr kuvert.

Værelserne på Hotel Munkebjerg i Vejle er velindrettede og har en smuk udsigt til skov og fjord. Foto: Morten Langkilde/Polfoto

Fjerde gang bød entreprenørerne på en udflugt til Hotel Munkebjerg i Vejle 30.-31. marts 2017. For restaurantbesøg og overnatning blev betalingen pr mand på 3.458 kroner.

I det femte og sidste tilfælde gik turen til Hotel Vejlefjord 27.-28. september 2017. Transport med Molslinjen, mad og overnatning løb op i 5.331 kroner pr mand.