Tiltale: Britt dræbt med to knive

Den 50-årige direktør og virksomhedsejer Britt Kaiser Palmgren blev dræbt foran sit og sin samlevers hjem i Ebeltoft i januar i år.

Nu er hendes 53-årige samlever tiltalt for drabet. Det oplyser Østjyllands Politi.

Han blev anholdt kort efter på en adresse i Aarhus, og han har efterfølgende siddet varetægtsfængslet i sagen.

I anklageskriftet står den 53-årige tiltalt for med to knive at have stukket og skåret sin samlever adskillige gange, hvilket gav 78 læsioner forskellige steder på kroppen.



- De mange stik og læsioner viser, at det har været et meget voldsomt overfald, og ud fra politiets efterforskning er det vores vurdering, at det var den 53-åriges hensigt at slå sin samlever ihjel, siger specialanklager Birgitte Ernst.

Britt Kaiser Palmgren blev stukket ihjel med flere knivstik. Hun mindes ikke mindst for sit gode humør og smittende latter. Privatfoto

Ud over selve drabet er den 53-årige også tiltalt for drabsforsøg ved at have taget et længerevarende kvælertag på samleveren, ligesom han er tiltalt for vold ved i en periode forud for drabet at have slået den 50-årige kvinde flere gange.Sagen er endnu ikke berammet i retten.

Blev kåret til Miss Aarhus

Britt Palmgren bliver blandt mange venner husket som en flamboyant og livsglad kvinde. I sin ungdom arbejdede hun som model. Læs mere om det her

Personer tæt på parret har fortalt, at de havde et forhold, der var præget af jalousi, og de levede lidt som hund og kat.

Parrets nærmeste naboer, et ungt par med et lille barn på otte måneder, blev brat vækket af søvnen ved et bump og kraftige, heftige bank på deres hoveddør til villaen i Ebeltoft. Læs deres beretning.

Da den dræbte blev bisat, skete det i en helt særlig kiste.

Erkender at stå bag knivstik

Den 53-årige erkendte i et grundlovsforhør ved Retten i Randers dagen efter Britt Kaiser Palmgren blev dræbt at have påført sin hustru de knivstik, der kostede hende livet. Han nægtede dog, at han havde til hensigt at slå hende ihjel.



Hvorvidt det fortsat er hans position kan den drabstiltaltes forsvarsadvokat Mette Grith Stage ikke udtale sig om, men hun fortæller Ekstra Bladet, at selvom der nu er udarbejdet et anklageskrift, kan sagen muligvis bliver afgjort på anden vis end ved en nævningesag, som der nu er lagt op til.

- Min klient har erkendt vold med døden til følge i grundlovsforhøret, og eftersom sagen kører bag lukkede døre, er det begrænset hvad jeg yderligere kan sige om hans stillingtagen. Men anklagemyndigheden og jeg er dialog om, hvorvidt det kan afklares på en mere smidig måde end ved et nævningeting. Det forventer jeg, at der kommer en afklaring på i løbet af fire uger, oplyser hun.