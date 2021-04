Tiltale: Dræbte og åd sin mor

En 28-årig mand fra Spanien er tiltalt for at have dræbt og spist sin 66-årige mor

Da politiet kom ind i lejligheden i det østlige Madrid i Spanien, blev de mødt af et uhyggeligt syn. Her var der kropsdele spredt ud over hele hjemmet.

Politiet anholdt straks ofrets dengang 26-årige søn, Alberto Sánchez Gómez. Han var kendt af politiet, fordi han tidligere havde været voldelig over for sin mor.

Det skriver BBC.

Indrømmede sine gerninger

Alberto Sánchez Gómez, der i dag er 28 år, fortalte selv i retten, at han ikke kunne huske, om han havde dræbt og spist sin mor.

Ifølge politiets tiltale skulle han først have kvalt sin mor til døde hvorefter at have spist nogle af hendes organer og andet. Og hvis han ikke selv spiste det, fodrede han sin hund med hende.

Ifølge det spanske medie El Mundo, havde politiet både fundet tilberedt menneskekød, men også menneskekød i opbevaring i kvindens hjem.

Psykisk syg og stofmisbrug

Manden led angiveligt af personlighedsforstyrrelser og havde et stofmisbrug før sin anholdelse.

Der er endnu ikke faldt dom i sagen.