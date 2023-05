Tiltale: Far holdt børn fanget i Marokko

En far til fem mindre børn holdt børnene i et jerngreb med vold, psykisk terror og frihedsberøvelse i Marokko, hvor to døtre i 10 og 12 års alderen også blev udsat for seksuelle overgreb.

Denne uhyggelige tiltale er rejst mod den 45-årige far, der torsdag stilles for et nævningeting ved Retten i Glostrup.

Der er afsat syv dage til retssagen, hvor anklagemyndigheden går efter en straf på mere end fire års fængsel til faren. Han nægter sig skyldig.

Ifølge tiltalen blev flere af børnene udsat for talrige tilfælde af mishandling, psykisk vold eller seksuelle overgreb, mens de fra april 2018 til februar 2022 opholdt sig på forskellige adresser i Marokko.

Frihedsberøvet i Marokko

Børnene blev holdt frihedsberøvet i Marokko, hvor de fik frataget deres danske pas og blev nægtet at rejse hjem til Danmark. Til tider blev de låst inde i hjemmet og havde ikke adgang til telefon.

Tre af børnene - to døtre og en søn - blev, siger anklageskriftet, udsat for psykisk vold i Marokko. De blev holdt isoleret fra venner og store dele af familien, blev nægtet at gå i skole og fik frataget deres mobiler. De måtte kun forlade hjemmet, når de fulgtes med faren, og han ville også bestemme, hvornår de to døtre skulle giftes og med hvem.

Til den ældste datter sagde faren angiveligt: "Jeg hader dig, du er ikke min datter", og "Jeg vil ikke kigge på dit ansigt, jeg hader dig."

Faren er også tiltalt for flere gange at have klippet datteren skaldet. Børnene overværede også, at faren tævede sin kone og de andre børn.

Den sociale isolation gjorde, at børnenes sundhed og udvikling i alvorlig fare.

Døtre har PTSD

Den fysiske mishandling omfattede, ifølge tiltalen, slag med knyttet hånd, spark, kvælertag, skub og slag med genstande som lygter og spraydåser.

Flere af børnene fik fysiske skader på kroppen, og de to døtre har fået konstateret psykiske skader i form af PTSD. Den ældste datter fik ar i hovedbunden og på hagen og flækkede en fortand.

Den ældste pige blev i flere år udsat for seksuelle overgreb ved 'andre seksuelle forhold end samleje'. Faren bestemte også, at datteren skulle gå nøgen til badeværelset og retur, hvor han tog billeder af den nøgne datter.

Hendes lillesøster blev, ifølge tiltalen, også udsat for blufærdighedskrænkelse i to tilfælde mens hun kørte i bil med faren.

Et af børnene, 11 år, opholder sig ifølge anklageskriftet fortsat i Marokko.