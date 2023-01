Tiltale: Flugtfange voldtog og røvede kvinder på Amager

Københavns Byret indleder onsdag sagen mod en 33-årig mand, der er tiltalt for at røve, true og voldtage tre kvinder på Amager.

Det skal være sket, mens manden var på flugt fra et fængsel.

Ifølge anklageskriftet skal manden natten til den 19. marts 2022 - 24 dage efter sin flugt - have skubbet en kvinde ind i den opgang, som hun var ved at låse sig ind i.

Med en kniv mod hendes hals skal han have bedt hende om at 'holde kæft' og aflevere sin telefon og nøgler.

Kvinden skal herefter være blevet trukket ud på gaden og tvunget til at følge med ham ad en anden gade.

Her vristede hun sig fri og løb fra manden.

Lidt over en time senere samme aften befandt manden sig angiveligt igen på Amager. Denne gang ved et boligbyggeri til studerende.

Her skal han ved indgangen til bygningen have truet to kvinder med kniv og tvunget dem ind i en elevator. Her skal han have tvunget dem til at udføre oralsex på ham.

Efterfølgende tvang han dem ifølge anklageskriftet ind i en studielejlighed, hvor han med kniven skar i den enes tøj og tvang dem begge til at afklæde sig.

Med dødstrusler, slag mod begges hoveder og kniven rettet mod deres hals, skal han i lejligheden have tiltvunget sig flere samlejer med begge kvinder.

Specialanklager Søren Harbo oplyser, at man fra anklagemyndighedens side vil komme med en påstand om forvaring til den 33-årige. Det er en tidsubestemt straf, som gives til personer, der regnes for at være farlige på fri fod.

Manden undslap fra fængslet den 23. februar 2022.

Daværende justitsminister Mattias Tesfaye (S) blev i den forbindelse bedt om at redegøre for, hvordan det kunne ske.

Af et svar til Folketingets Retsudvalg fremgår det, at fængslets personale på overvågningskameraer kunne se manden flygte over fængslets boldbane.

Personalet løb efter, men det lykkedes ham at slippe væk.

Ifølge B.T. afsonede den 33-årige blandt andet for to voldtægter.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan manden forholder sig til tiltalen.

Under et grundlovsforhør i marts 2022 nægtede han sig skyldig i anklagerne om voldtægt, men erkendte røveriet af kvinden.