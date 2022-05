Tiltale: Forældre voldtog to børn

Parrets i alt fire børn blev vanrøgtet og udsat for nedværdigende behandling af forældrene, der også er tiltalt for voldtægter mod to af børnene

En uhyggelig sag, hvor et forældrepar er tiltalt for voldtægter af to små børn, en pige og en dreng, og for vanrøgt af alle parrets fire børn, starter onsdag ved et nævningeting i Københavns Byret.

Forældrene, en 48-årig mor og en 54-årig mand, nægter sig skyldige i forbrydelserne, der skal være sket i familiens hjem på Amager.

Parret har tre fælles børn, to piger og en dreng, som i dag er 10, 14 og 11 gamle, Desuden har den 48-årige kvinde en søn, som i dag er 18 år, og som hendes mand altså er stedfar til.

Ifølge anklageskriftet havde de fire børn en grusom barndom gennem cirka otte år fra 2010.

I seng uden mad

De blev kontinuerligt og som led i opdragelsen udsat for vold og mishandling. Hjemmet var uhumsk, beskidt og rodet. Børnene blev sendt i seng uden aftensmad, beordret til at tisse i haven og blev lukket inde på deres værelser.

Forældrene er tiltalt for at have givet børnene sovemedicin. De blev slået med lussinger i ansigtet og på kroppen, og den i dag 10-årige pige blev slået på numsen, til hun begyndte at græde. Den yngste dreng, i dag 11 år, fik gaffer tape for munden, når han græd.

Den 11-årige dreng og hans 10-årige lillesøster blev også, ifølge anklageskriftet udsat for incest og voldtægter fra de var helt små. Voldtægterne stod på, til de var i syv-otte års alderen.

Drengen blev, lyder tiltalen, udsat for voldtægter i 'adskillige tilfælde' ved samlejer og andre seksuelle forhold med både mor og far. Drengen pådrog sig en alvorlig sygdom på grund af voldtægterne.

Pigen blev 'i en længere årrække' udsat for voldtægter begået af begge forældre.

Forældrene blev anholdt og varetægtsfængslet i maj 2019, men er nu løsladt, mens retssagen kører.

Den 48-årige mor er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse af sin ældste søn, der blev video-filmet af moren, mens han som 13-årig var nøgen og i bad.

Københavns Byret har afsat 20 retsdage til den omfattende sag, hvor dommen først ventes lige før jul, 12. december.