Tiltale: Kvinde forsøgt voldtaget i buskads

Næsten fem år efter et voldtægtsforsøg på en tilfældig kvinde i et grønt område ved Bispebjerg Park Allé i København, bliver en 34-årig mand stillet for en dommer ved Retten på Frederiksberg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har sagen været så længe undervejs, fordi den tiltalte har været efterlyst.

Den tiltaltes forsvarer Sophia Dankelev oplyser, at hendes klient nægter sig skyldig, men kan ellers ikke udtale sig nærmere om sagen.

Ekstra Bladet erfarer, at der ikke var nogen forudgående relation mellem offeret og den tiltalte for voldtægtsforsøget, der skete 28. august 2016 omkring klokken 01.10.

Her tog gerningsmanden ifølge anklageskriftet fat om livet på offeret og førte hende væk fra vejen mod et buskads med den i situationen underliggende trussel om vold.

Kræves udvist

Kvinden blev udsat for forskellige seksuelle krænkelser ved, at den tiltalte ifølge anklageskriftet kyssede hende på munden og halsen og berørte hendes bryster og underliv, 'uagtet at hun græd, bad ham stoppe og forsøgte at trække sig væk'.

Herefter tog han ifølge tiltalen både hendes shorts og trusser og sine egne bukser af, mens han holdt hende fast om håndleddet og trak hende tættere på.

Voldtægten blev ikke fuldbyrdet, fordi offeret fik vristet sig fri og løb fra stedet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning for bestandigt, hvis den tiltalte bliver dømt.

Sagen kører 5. maj i Retten på Frederiksberg.