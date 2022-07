Tiltale: Kvindelig fange voldtaget i fængsel

En kvindelig indsat i Storstrøm Fængsel på Falster blev udsat for et seksuelt overgreb i sin celle af en kvindelig medfange, der greb offeret om halsen og flere gange sagde: 'silence'.

Det mener Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, der har tiltalt en 53-årig ungarsk kvinde for voldtægt ved 'andet seksuelt forhold end samleje'. Kvinden nægter sig skyldig.

Sagen skulle være afgjort ved Retten i Næstved onsdag, men den måtte udsættes til september på grund af problemer med en ungarsk tolk.

Normalt sidder der ikke kvinder på Storstrøm Fængsel, men episoden skete i oktober 2019, hvor kvindefængslet Jyderup Fængsel endnu ikke var åbnet. Det skete i oktober 2021.

Var udvist, men kom retur

Den ungarske kvinde blev først sigtet for voldtægten, da hun 22. april i år blev anholdt i Slagelse, selvom hun var udvist af Danmark i seks år efter sin tidligere dom.

Den 53-årige var afsoner i Storstrøm Fængsel, da hun, ifølge tiltalen, gik ind på medfangens celle og lukkede døren. Med fagter viste hun, at medfangen skulle tie stille, hvorefter hun kyssede hende, befølte hende på brysterne og åbnede hendes bukser.

Herefter gennemførte den 53-årige, ifølge anklageskriftet, en voldtægt, mens hun holdt offeret om halsen og beordrede hende til at være stille.

Foruden voldtægt er kvinden tiltalt for at have overtrådt indrejseforbuddet, der gælder til marts 2025. Alene den overtrædelse koster ifølge retspraksis et års fængsel.

Den 53-årige er fortsat varetægtsfængslæet i Jyderup Fængsel frem til, at sagen forventes afgjort til september.

Politiet nedlægger påstand om en ny udvisning til den ungarske kvinde.

Kvindelige arrestanter og afsonere vil i dag typisk være anbragt i Jyderup Fængsel, der har 143 pladser, heraf 58 til varetægtsfængslede. 45 pladser til afsonere er åbne, 40 er lukkede.