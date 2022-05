Tiltale: Mand filmede kones voldtægt af narkopåvirket bekendt

En tidlig mandag morgen i september sidste år forsøgte en narkobedøvet mand at sove rusen ud på en lånt sofa i en nordjysk by.

En 31-årig kvinde brugte imidlertid lejligheden til at knappe hans bukser op for efterfølgende at gennemføre et tvangssamleje.

Det er en del af anklagen mod kvinden, i en sag der tirsdag indledes ved Retten i Holstebro otte måneder senere.

Hun er tiltalt for voldtægt og for at have udnyttet den tilsyneladende forsvarsløse mand på anden seksuel vis.

Den forurettede havde ifølge anklageren i sagen, Flemming Hother, fået lov til at låne sofaen i kvindens og hendes ægtemands bolig. Han skulle være en af deres bekendte.

Han var ikke i stand til at modsætte sig kvindens handling - dels på grund af indtagelsen af narko. Derfor kunne hun indledningsvist onanere på hans lem uden den store modstand, mener anklagemyndigheden at kunne bevise.

Siden satte hun sig op på ham for at gennemføre et fuldbyrdet tvangssamleje uden hans samtykke, fremgår det af anklageskriftet.

Det skete, alt imens at kvindens jævnaldrende ægtemand skal have filmet hele seancen. Den video bliver en central del af sagen, fortæller Flemming Hother.

Ægtemandens rolle som videooptager betyder, at han også er tiltalt for voldtægt i sagen.

Flemming Hother kalder sagen for atypisk. Det sker nemlig sjældent, at det er en kvinde, som er tiltalt for at voldtage en mand.

- Jeg har ikke set det før, siger han.

Tal fra Det Kriminalpræventive Råd bakker da også op om den tese. Det fortæller en af rådets analytikere.

- Historisk set er det undtagelsen, at kvinden er gerningspersonen, siger Jonas Mannov.

Han påpeger, at der kan være flere sager på grund af mørketal. Derfor kan det også være svært at lave præcise opgørelser over, hvor mange der udsættes for denne form for forbrydelse.

Derudover kan det også for mange være tabubelagt at erkende, at man har været udsat for den slags, viser en af rådets spørgeundersøgelser fra 2020.

I sagen, der tages hul på tirsdag, har anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængsel til ægteparret.

Der er blevet afsat to retsdage til at afvikle sagen. Der ventes at falde dom 1. juni.