Tiltale: Mand filmede nøgne kvinder i smug

En 38-årig mand fra Frederikshavn skal fredag for retten i Hjørring, tiltalt for adskillige tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Det skriver TV2 Nord.

Manden skulle ifølge tiltalen ad to omgange have filmet flere kvinder i omklædningsrum, mens de tog brusebad.

Episoderne fandt sted 24. oktober 2020 og 13. juni 2021 på en adresse i Sæby. Det var på sidstnævnte dato, at manden blev opdaget.

Billederne er taget på en Samsung-telefon, som politiet har beslaglagt. Langt de fleste af kvinderne, der optræder på billederne, er ikke identificeret af politiet og er altså ikke klar over, at de er blevet udsat for blufærdighedskrænkelse.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, nøjagtig hvordan manden bar sig ad med at tage billederne, skriver TV2 Nord.