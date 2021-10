Gennem mere end et år udsatte en mand sin syge og plejekrævende hustru for vanrøgt eller nedværdigende behandling ved blandt andet at lade være med at skifte hendes ble og sengetøj.

Det mener anklagemyndigheden, som også anklager ham for at have mishandlet sin kone og forsøgt at slå hende ihjel.

Tirsdag bliver sagen indledt ved Retten i Nykøbing Falster.

Manden, der i dag er 63 år, var fra januar 2019 til begyndelsen af maj 2020 ansat af kommunen som plejer for hustruen, der lider af fremskreden sklerose.

I den periode udsatte han hende gentagne gange om ugen for nedværdigende behandling, lyder anklagerne.

Af dem fremgår det, den i dag 55-årige kvinde ikke blev passet ordentligt og ofte lå i sengen gennemblødt af urin og indsmurt i afføring. Hun fik tryksår af ikke at blive vendt, som hun skulle, og hun var 'dehydreret og farligt underernæret'.

En aften på et ukendt tidspunkt skulle han også have kørt hustruen i kørestol ud på deres terrasse. Hun var ifølge anklageskriftet kun iklædt undertøj, og der var frostgrader.

Manden var ansat som plejer for hende frem til slutningen af foråret 2020, hvor hun flyttede på plejehjem. Det var under et besøg på plejehjemmet den 12. april i år, at ægtemanden ifølge tiltalen forsøgte at tage sin kone af dage.

På grund af den fremskredne sklerose har hun svært nedsat synkefunktion og må alene få sondemad eller blendet mad, men den pågældende dag gav manden hende brød og pølse i svøb - angiveligt selv om han vidste, at fast føde ville give risiko for kvælning.

Et stykke pølse røg fire-fem centimeter ned i luftvejene, og hun var ved at blive kvalt.

Manden sagde ifølge anklageskriftet til personalet, at hustruen havde et attak - altså en forværring af de kendte symptomer - men det passede ikke, opdagede personalet, som gav livreddende hjælp. Og hun overlevede.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklager Tina Susanne Nielsen går efter en straf på mindst fire års fængsel til den 63-årige.

Manden sidder varetægtsfængslet i sagen. Det har han gjort siden et grundlovsforhør den 16. april i år, hvor han nægtede sig skyldig.

- Og det gør han også tirsdag i retten, siger hans forsvarer, Torben Groth Madsen.

Ifølge forsvareren vil manden udtale sig i retten. Han er ikke den eneste.

Allerede tirsdag - på første retsdag - er den 55-årige hustru indkaldt til at vidne. På grund af sklerosen er det uvist, i hvilket omfang hun kan afgive forklaring.

21 vidner er indkaldt i alt. Det er plejepersonale i hjemmepleje og fra plejehjemmet, ansatte på sygehuset, nogle fra kommunen, en retsmediciner, genboer eller naboer og nogle familiemedlemmer.

Sagen behandles over fire retsdage. Sidste retsdag er 23. november.