Tiltale: Mobiltelefon afværgede knivstik

En taxachauffør undgik mirakuløst at blive ramt af knivstik, da en røver satte sig ind på passagersædet i hans taxa på parkeringspladsen bag Ågården og Bjerggården i Ishøj 8. oktober sidste år omkring klokken 1.30 og stak ud efter ham gentagne gange.

Taxachaufføren fik afværget flere stik mod halsen, ligesom den 25-årige tiltalte stak to gange mod hans krop. Stikkene gik dog ikke ind i kroppen, fordi offerets telefon lå i hans jakkelomme og stoppede kniven, fremgår det af anklageskriftet mod en 25-årig mand.

Efterfølgende løb han, ifølge tiltalen, efter sit offer og vendte så tilbage til taxaen for at lede efter effekter uden at finde noget af værdi.

Han nægter sig skyldig i røveriforholdene ifølge sin forsvarer Anders Boelskifte. Retssagen kører over fire retsdage i Retten i Glostrup med start torsdag.

Han er foruden røveriforsøg og grov vold i ovenstående forhold også tiltalt for røveri i forening med en medtiltalt samt trusler, besiddelse af syv gram kokain og 953 gram hash til videreoverdragelse og flere færdselsforseelser

Ifølge Anders Boelskifte vil hans klients stillingtagen til de resterende mindre forhold fremgå, når sagen starter.

Skar guldkæde over

Det andet røveri, som ifølge anklageskriftet skete i forening med en 23-årig mand, skete 18. september 2019 i Taastrup. Her blev offeret ifølge tiltalen slået og sparket på kroppen og i ansigtet, ligesom han også blev truet med knive mod halsen. Til sidst tog røverne offerets guldhalskæde ved at skære den over med en kniv.

Den 23-årige medtiltalte, der alene er tiltalt for røveriforholdet og besiddelse af to knive i forening med den 25-årige ved samme lejlighed, nægter sig skyldig ifølge sin forsvarer Christian Bjerrehuus.

Den 25-årige er også tiltalt for at have truet en cafeejer i København 26. august sidste år, hvor han ifølge tiltalen blandt andet sagde 'bare pak din café, den er færdig, jeg brænder hele lortet ned, og 'vent og se, hvad jeg gør ved dig'.