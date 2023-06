Pensionist er nu tiltalt for have stukket 42-årig mand ihjel med utallige knivstik i Brøndby Strand i en regulær blodrus og for samme morgen at have udsat yngre kvinde for seksuelt misbrug, mens hun sov

En blodig kniv med et 20 centimeter langt knivblad og en videooptagelse af et seksuelt overgreb. Det er to af anklagemyndighedens beviser i en voldsom drabssag mod en 67-årig pensionist fra Brøndby Strand, som nu er klar til at gå sin gang i retten.

Manden er ikke alene tiltalt for det usædvanligt brutale knivdrab på en 42-årig eks-kammerat under et langvarigt og tumultarisk drikkelag 26.