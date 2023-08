Tiltale mod bowlinghal: Fik gennemboret brystet på gokartbane

En dygtig og vellidt 30-årig tjenerelev var på hyggetur med sine kolleger fra Ho Kro i Vestjylland, da en tur på gokartbanen i Bowl’N’Fun i Esbjerg endte fatalt.

Han afgik ved døden, efter han påkørte banens barriere og ifølge anklageskriftet fik brystkassen gennemboret af et metalrør, der faldt ud af barrieren.

Mandag er virksomheden på anklagebænken i Retten i Esbjerg, hvor der er rejst tiltale for uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken, der skete 28. juni sidste år omkring klokken 17.

Det fremgår af anklageskriftet, at virksomheden kræves dømt for at være ansvarlig for, at der ikke blev udført tilstrækkelig vedligeholdelse og eftersyn af gokartbanen, hvilket medførte, at metalrøret faldt ud af barrieren på grund af banens mangelfulde stand og derefter forårsagede den unge mands død.

Her ses ulykkesstedet, hvor afdøde påkørte det frilagte rør. Foto: Arbejdstilsynet

Annonce:

I Arbejdstilsynets rapport om ulykken fremgår det, at røret først gennemborede gokartens venstre afdækningsskærm og herefter afdøde.

I rapporten fremgår det også, at der var mange defekte bandeelementer på banen.

Det fremgår, at både de ansatte på Bowl’N’Fun og de ansatte fra Ho Kro blev tilbudt hjælp fra krisepsykologer.

Her ses et andet sted på banen, hvor kanalsider mangler. Foto: Arbejdstilsynet

Dette billede er også fra et andet sted på banen, hvor rør er fritlagt. Foto: Arbejdstilsynet

Det er anklagerfuldmægtig Niklas Sindberg, der fører sagen for anklagemyndigheden. Han fortæller, at det alene er selskabet, der er rejst tiltale mod.

- Der skal være særlige omstændigheder, som gør, at man fraviger det udgangspunkt og også rejser tiltale mod eksempelvis en ejer af selskabet. og de betingelser vurderer vi ikke er til stede her, siger Niklas Sindberg.

Det fremgår af anklageskriftet, at strafpåstanden er bødestraf, men anklageren ønsker ikke på forhånd at fortælle hvilket størrelsesorden, han vil kræve. Han siger dog, at der er meget sparsom retspraksis på området i en sag af denne karakter.

Annonce:

Det vil ejer, der på vegne af selskabet afgiver forklaring i retten.

Arbejdstilsynet tog også billede af henlagt defekt banemateriale. Foto: Arbejdstilsynet

Efter ulykken skete, lavede den unge mands arbejdsplads Ho Kro et opslag på Facebook, hvor de skrev, at:

'Det, der plejer at være en glad, hyggelig og sjov dag, endte med gråd, magtesløshed og krisepsykologer'.

De skrev videre, at de opfattede de nafdøde som 'en del af vores familie'.

'Han var dygtig til sit arbejde og han var utrolig vellidt blandt det øvrige personale, hvor han var den, der uden problemer kunne snakke med alle - ung som gamme', fortsatte opslaget.

JydskeVestkysten har tidligere talt med direktør i Bowl'n'Fun Lene Høj Larsen, hvor det fremgår, at hun ikke mener, at de fatale fejl ved banderne skyldtes manglende vedligeholdelse.

De skriver i samme artikel, at banen er bygget fuldstændig om til et helt nyt anlæg og godkendt af politiet og Force Technology.