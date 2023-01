Tiltale mod TikTok-manden: Voldtog 14-årig over flere døgn

Onsdag morgen tager 'TikTok-manden', der allerede er dømt for seksuelle overgreb af mindreårige, endnu en gang plads på anklagebænken, når en særdeles omfattende sag mod ham begynder.

TikTok-manden, som har fået sit navn, fordi han fik kontakt til sine unge ofre på sociale medier, er denne gang tiltalt for at have krænket i alt 26 ofre, herunder flere mindreårige. Det fremgår af det 11 sider lange anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

De mange grove forhold er ifølge tiltalen begået over en tiårig periode fra maj 2011 til maj 2021. TikTok-manden er i alt tiltalt for 12 fuldbyrdede voldtægter.

Derudover rummer anklageskriftet en stribe anklager om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Manden nægter sig skyldig.

Holdt fanget i flere døgn

Ved et af de særlig grove tiltalepunkter skulle den nu 30-årige mand have holdt en 14-årig pige fanget på et kollegieværelse over flere døgn i juni 2014.

Her blev hun ifølge anklageskriftet bundet med reb og udsat for adskillige voldtægter, vold og andre krænkelser. Det lykkedes pigen at flygte fra stedet.

Satte strøm til ofre

TikTok-manden er desuden tiltalt for at have påført flere af ofrene elektroder på deres brystvorter til et strømførende apparat med et spændingsniveau fra et til otte.

I et enkelt tilfælde havde han samtykke, men da kvinden bad ham om at stoppe ved niveau to, skruede han i stedet helt op for strømmen.

Fastholdt kvinde ved bustoppested

Flere af forholdene indebærer også voldtægter af flere kvinder over 15 år. I maj 202 skulle den nu 30-årige mand have voldtaget en kvinde ved et busstoppested.

Ifølge anklageskriftet fastholdt han sit offer, mens hun stod foroverbøjet over kølerhjelmen på en bil. Da kvinden sagde nej og forsøgte at skubbe ham væk, holdt han hende for munden.

Særlig paragraf

Der er afsat i alt 32 retsdage til sagen, og anklagemyndigheden vil undervejs gøre brug af en særlig paragraf, der kan sprænge strafferammen i særlig grove sager.

Derudover tager anklagemyndigheden forbehold for at nedlægge påstand om en anden sanktion end straf. Det kan eksempelvis være forvaring eller anbringelse på psykiatrisk afdeling.

I den nye sag er TikTok-manden desuden tiltalt for at have optaget og delt en video på Snapchat af en af sine forurettedes forklaringer, mens han sad i lytterum under en tidligere straffesag.