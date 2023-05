Tiltale: Mor tillod voldtægter af sine små døtre

En yngre mor stillede sine to døtre på seks og syv år seksuelt til rådighed for en 47-årig ven, og hun deltog selv i voldtægterne.

Den 34-årige kvinde optog også børnepornografiske fotos og videoer af døtrene, som hun delte med den 47-årige ven.

Sådan lyder tiltalen mod den 34-årige kvinde og hendes ven.

Parret stilles senere på året for et nævningeting ved Retten i Roskilde. De nægter sig skyldige i tiltalerne for blandt andet voldtægter og forsøg, blufærdighedskrænkelse, børneporno og for kvindens vedkommende også incest, fordi døtrene var hendes biologiske børn.

De talrige overgreb skete, ifølge tiltalen, i en periode på cirka ni måneder på parrets adresser på Midtsjælland fra efteråret 2021 til sommeren 2022.

'Nedbrød pigernes grænser'

Politiet mener, at parret 'i forening nedbrød pigernes seksuelle grænser ved at gøre det naturligt for (de forurettede, red.), at de tiltalte og pigerne var nøgne og intime sammen i hjemmet'.

Parret havde ofte samleje og andre former for seksuelt samkvem under overværelse af pigerne, som efterhånden betragtede det som naturligt. Den 47-årige mand gennemførte flere gange, ifølge tiltalen, samlejer med den yngste pige.

Anklageskriftet beskriver for eksempel også, at manden sendte billeder og videoer, hvor han onanerede sig til sædafgang, hvorefter pigernes mor viste optagelserne til sine døtre.

Politiet har fundet optagelser af pigerne på den 34-årige mors mobiler og computere. Ifølge tiltalen sendte hun 23 billeder og syv videoer af døtrene til den 47-årige ven. Anklageskriftet beskriver, at moren fik sine døtre til at posere nøgne, mens hun filmede dem.

Det skete, siger tiltalen, 'med henblik på at gennemføre seksuelle overgreb på pigerne, herunder at få pigerne til selv at tage initiativ til seksuelle handlinger'.

Udrejseforbud

Anklagemyndigheden tager i tiltalen forbehold for, at de to tiltalte skal idømmes en 'anden foranstaltning' end fængsel. Anklagemyndigheden nedlægger også påstand om, at den 47-årige mand idømmes opholdsforbud, besøgsforbud, kontaktforbud og udrejseforbud, så han ikke kan opnå kontakt med børn eller unge under 18 år.

Udrejseforbuddet betyder, at han ikke må rejse til andre lande.

Den 47-årige er også tiltalt for at have besiddet en række våben som knive, knojern, en totenschlæger, en taser og 50 patroner i kaliber 7,62 mm.