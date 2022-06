Tiltale: Offer fik knust knogler i ansigt

Tiltale mod to 17-årige for dødsvold, overfald skete i følge anklagen i forening - de to unge nægter sig skyldige i anklagen

Det bliver til december, at to teenagedrenge skal for retten tiltalt for vold mod døden til følge mod den 52-årige blikkenslager Kim Hansen i Frederikssund.

Han var på vej hjem fra et lokalt værtshus den 5. marts tidligt om morgenen efter en glad aften og nat med gode venner, da han blev overfaldet af to 17-årige, han ikke i forvejen kendte.

Kim Hansen blev udsat for slag og spark og døde.

Gribende: Far, jeg kan ikke se meningen

I følge anklageskriftet, som Ekstra Bladet i dag har fået aktindsigt i, er de to 17-årige tiltalt for 'i forening, efter forudgående aftale eller efter fælles forståelse' at have skubbet til og slået Kim Hansen forskellige steder på kroppen og i ansigtet.

Da offeret faldt ned på jorden, sparkede og trampede de nu tiltalte ham i ansigtet og på kroppen, hvilket blandt andet medførte, at offeret fik knust flere knogler i ansigtet, fremgår det af anklageskriftet. Bagefter døde offeret som følge af volden.

Nægter dødsvold

De 17-årige, som er lokale drenge og opvokset i området, nægter sig skyldige i tiltalen. Deres forklaringer kendes ikke i detaljer, da grundlovsforhøret i marts blev holdt bag lukkede døre.

Det har dog været fremme, at de har sagt, at der skete en form for vold, men at det var i selvforsvar eller i et slagsmålslignende forhold.

Retssagen begynder i midten af december og er sat til at vare i fire dage.

Når man står til en straf på mere end fire års fængsel og nægter sig skyldig, skal en retssag som udgangspunkt køre med nævninger, men de tiltalte har lov til at fravælge nævner.

Det har de gjort i denne sag, som dermed skal køre ved hjælp af domsmænd, når den kommer for ved retten i Hillerød.

