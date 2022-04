Tiltale: Pædofildømt kontaktede drenge

En mand skal i retten for talrige gange at bryde forbud mod at opsøge drenge i et lokalsamfund, og da han blev fængslet, skabte det uro i arresten - manden nægter sig skyldig

Ikke nok med at børn i et vestsjællandsk område frygtede en 60-årig tidligere pædofildømt mand, mens han var på fri fod.

Da manden blev varetægtsfængslet, skabte han uro i arresten og blev tiltalt for at have blufærdighedskrænket en medindsat ved at lægge breve med et seksuelt indhold til ham, følge efter ham rundt i arresten og belure ham.

Retssagen mod den 60-årige mand begynder på tirsdag og udspringer af krænkelser mod en mindreårig dreng i 2019. Manden fik i forbindelse med sin dom et tilhold mod at kontakte drengen personligt, mundtligt, skriftligt eller på anden måde forfølge ham. Men ifølge et anklageskriftet, Ekstra Bladet er i besiddelse af, har han fra sidste forår og frem til januar i år på forskellig vis overtrådt tilholdet.

Han har blandt andet kastet en pose med slik og en muslingeskal ind i en have, hvor drengen befandt sig med et familiemedlem. En anden gang stod han ifølge anklageskriftet for enden af en markvej og smed en pose med penge, slik og en muslingeskal fra sig, da drengen kom cyklende fra skole, og flere gange har han cyklet forbi drengen og sagt hej.

Kontaktede kammerater

Han er anklaget for at have overtrådt tilholdet i alt otte gange, ligesom han i øvrigt er tiltalt for tre gange at have kontaktet kammerater til drengen for at opnå kontakt.

Sagen har allerede sidste år været beskrevet af Sjællandske, og i januar bragte TV2 og TV2 East en tv-dokumentar. De beskrev, hvordan manden forsøgte at kontakte børn i området ved landsbyen Hejninge og skabte stor utryghed blandt andet ved at cykle ad de samme veje, som den tidligere krænkede dreng benyttede som skolevej og på tidspunkter, når drengen fik fri fra skole.

Et tv-hold filmede manden, når han kom cyklende på ruten seks ud af ti dage. Han sagde til tv-holdet, at han havde lov til at cykle der.

Den tidligere pædofildømte er tiltalt for otte gange at have kontaktet drenge trods forbud. Foto: Per Rasmussen

Sagen har også medført politiske reaktioner og diskussion om behandlingsmuligheder. Sidste år blev et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om blandt andet medicinsk tvangskastration og forbud mod, at pædofile bosætter sig nær skoler og institutioner, forkastet.

Beluret i arresten

I januar blev manden varetægtsfængslet for at have brudt tilholdet. Men i arresten blev der føjet nye anklager til den 60-årige. En medindsat har fortalt, at han fik breve under sin hovedpude fra den 60-årige, hvor der blandt andet stod: ’Du trænger virkelig til at ligge udstrakt på sengen og bare få noget frækt massage med ti finger’, ligesom han fulgte efter ham, rørte ham og belurede ham i arrestens træningslokale.

Forsvarsadvokat Kim Steen siger til Ekstra Bladet, at hans klient nægter sig skyldig. Han ønsker derudover ikke at kommentere sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skoleleder: Håber han får behandling

Astrid Vind er skoleleder og er i tæt dialog med familier og børn om den pædofildømtes adfærd. Foto: Per Rasmussen

Den lokale skoleder Astrid Vind fra Trelleborg Friskole har arbejdet tæt sammen med lokalsamfundets familier og har selv stået ansigt til ansigt med den 60-årige mand og smidt ham væk fra en bopæl. Det skyldtes, at en elev lå syg og var alene hjemme og ringede til hende akut, fordi manden befandt sig udenfor, og skolelederen var tættest på.

– Det kom bag på mig, at der stod en veltalende og velsoigneret mand, der slet ikke kunne se, at han gør noget galt, siger hun til Ekstra Bladet.

Astrid Vind fortæller, at man på skolen har fået hjælp af politiet, som jævnligt har været forbi. Men da tv-dokumentaren rullede over skærmen, havde det blandt andet den virkning, at der også mødte folk op ved skolen og i området.

– De kom i biler og holdt udenfor skolen og ville ’hjælpe os med at få den mand væk’. En bilist kørte rundt og ledte efter manden, og jeg kontaktede politiet. Det var ikke vores hensigt, at der skulle ske manden noget.

Hun fortæller, at skolen og familierne ud over frustrationen ved, at en pædofildømt i lokalområdet spreder utryghed, ønsker fokus på grooming (når en krænker opbygger relation til et barn med henblik på overgreb red.) at man skal italesætte det, og at det aldrig er børnenes skyld.

Men sagen har også medført, at mandens hjem blev udsat for hærværk. Ifølge lokale medier også ildspåsættelse.

Det har nu vakt nogen ro, at manden er varetægtsfængslet.

Skolelederen siger, at hun for alles skyld håber, at manden kommer i behandling.

– Sidst var han i fængsel i ni måneder, og da han kom ud, startede det bare forfra, så jeg håber, han idømmes behandling.

Anklager Katrine Hansen vil før retssagen ikke kommentere sagen.

Hun har i anklageskriftet taget forbehold for påstand om anden sanktion end straf. Det betyder generelt, at man kan anmode retten om at idømme en person en anden foranstaltning, for eksempel behandling, hvis det vurderes at være mere formålstjenligt end fængselsstraf.