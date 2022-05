Tiltale: Politi-ansat hackede 140 kvinder

En medarbejder ved Østjyllands Politi er tiltalt for i årevis at have misbrugt sin stilling til krænke og hacke 140 kvinders telefoner.

Den IT-medarbejder ved Østjyllands Politi, der gennem et år har været efterforsket for at have hacket og krænket hans kvindelige kolleger, er nu blevet tiltalt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fyns Politi, som har efterforsket sagen.

'En nu tidligere ansat i politiet er blevet tiltalt for at hacke og for forsøg på at hacke 140 medarbejderes mobiltelefoner, hvorved han i flere tilfælde fik adgang til blufærdighedskrænkende materiale.'

Havde børnepornografisk materiale

Derudover har manden ifølge Fyns Politi misbrugt sin stilling til skaffe sig adgang til efterforskningsmateriale - herunder børnepornografisk materiale.

'Den tidligere ansatte er desuden tiltalt for at have fået uberettiget adgang til computere og lagringsenheder hos medarbejdere i politiet, for at misbruge sin stilling i politiet ved blandt andet at have skaffet sig adgang til efterforskningsmateriale, begå blufærdighedskrænkelse, besidde børnepornografiske billeder samt på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til privat og blufærdighedskrænkende materiale hos en lang række private borgere,' lyder det fra Fyns Politi.

Artiklen fortsættes under billedet..

Manden, der i adskillige år har haft en betroet stilling i IT-afdelingen på Politigården i Aarhus, har ifølge Fyns Politi skaffet sig uberettiget adgang til 140 medarbejderes telefoner og lagret materialet på harddiske i sit private hjem lidt uden for Aarhus.

'På den måde fik den tiltalte i visse tilfælde fik adgang til private og intime billeder. Omkring 140 ansatte fik deres mobiltelefoner hacket. For nogen skete det kun en enkelt gang, mens andre mobiltelefoner blev hacket helt op til 30 gange,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Filmede gennem nøglehul

Forholdene strækker sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger over mere end 11 år.

De forurettede i sagen er primært kvindelige anklagere, som har arbejdet sammen med den tiltalte. Men også naboer fra den by, hvor den tiltalte bor, er blandt de forurettede, erfarer Ekstra Bladet.

Derudover er den tidligere ansatte også tiltalt for at have optaget billeder af en kvindelig medarbejder gennem et nøglehul til et omklædningsrum, mens hun klædte sig om.

Fyns Politi oplyser derudover, at der er rejst tiltale for i alt 12 forhold, som er begået mod 'tidligere kolleger, venner og bekendte og mod tilfældige privatpersoner.'

Artiklen fortsættes under billedet...

I forhold til privatpersoner skulle den tiltalte have opkøbt brugte harddiske af disse, hvorfra han genskabte privat og blufærdighedskrænkende indhold.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Henrik Garlik, ønsker ikke at oplyse, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagerne.