Tiltale: Rollemodel snød for millioner

Ved du noget om sagen? Skriv til db@eb.dk eller tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Mens en 31-årig palæstinensisk kvinde fra Sjælland arbejdede som frivillig med at hjælpe flygtninge på Lesbos sammen med Læger Uden Grænser, begik hun ifølge politiet groft skattesvig i Danmark.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Kvindens advokat, Janus Malcolm Pedersen, oplyser, at hun nægter sig skyldig i alle anklager.

850 personer

Ifølge politiet har kvinden i en periode fra 2014 til 2018 på vegne af over 850 personer opgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelse af skattepligt eller skatteansættelse. Den samlede unddragelse løber op i næsten 12 millioner kroner.

I 2015 blev kvinden indstillet til en integrationspris for sit frivillige arbejde. Kvinden har flere gange tidligere stået frem i medierne, hvor hun har udtalt sig om integration, bandeproblemer og flygtningekrisen. Hun har blandt andet fortalt, hvordan hun som kulturtolk hos Læger Uden Grænser i 2016 hjalp bådflygtninge i Grækenland.

På samme tid mener politiet altså, at hun systematisk unddrog den danske statskasse et svimlende millionbeløb.

Den formodende skatteunddragelse er foregået ved, at den 31-årige kvinde ved hjælp af Tast-Selv hos Skat har indtastet fradrag for befordring, renteudgifter og tab på aktier og obligationer.

Ekstra Bladet erfarer, at kvinden i visse tilfælde over for flere personer har udgivet sig for at være ansat i Skat, hvor hun har haft mulighed for at slette gæld.

Enestående sag

Morten Bjerregaard, der er advokat med speciale i økonomisk kriminalitet, kalder sagen enestående.

- Det er, så vidt jeg ved, enestående, at en enkelt person begår den her type kriminalitet i det omfang. Hvis en forbrydelse kræver meget forklaring, er det sjældent, at mange mennesker hopper på limpinden, og derfor er det enestående, siger han.

Han understreger, at han ikke har kendskab til sagen og ikke udtaler sig om skyldsspørgsmålet. Hvis kvinden dømmes efter anklageskriftet, mener han, at straffen ligger i et niveau af tre til fire års fængsel.

- I økonomiske sager tager man udgangspunkt i beløbets størrelse, om der er flere i forening, og hvor planlagt forbrydelsen er. I denne sag vil det være strafskærpende, når det rammer så mange mennesker.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om, at kvinden idømmes en tillægsbøde på et beløb svarende til det, Skat er blevet unddraget: 11.950.000 kroner.

De hundredvis af mennesker, hvis oplysninger den 31-årige kvinde ifølge politiet har benyttet, har fået deres sag afgjort særskilt. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der blandt andet tale om personer med mindre virksomheder. Det fremgår ikke, om de har handlet i ond tro.

- Inden for skattelovgivning kan man i visse tilfælde straffe for uagtsomhed, derfor kan de her menneske få en mindre bøde, siger Morten Bjerregaard.

Den 31-årige kvinde er desuden tiltalt for databedrageri. Her mener politiet, at hun i en periode fra 8. marts til 30. oktober 2018 uretmæssigt har brugt andre personers NemID og nøglekort til at optage kviklån hos en række af selskaber, hvor det lykkedes hende at få udbetalt 234.600 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan gjorde hun

Anklageskriftet mod kvinden er på hele 275 sider og viser, at kvinden - ifølge tiltalen - brugte stort set samme fremgangsmåde. Et eksempel er person nummer 144, der i sigtelsen blot er benævnt 'P144'.

Her er der i indkomståret 2014 via Tast-Selv indtastet tab på aktier med 302.453 kroner samt udbytte fra danske aktier med 320.664 kroner.

Året efter er der indtastet tab på aktier for henholdsvis 345.222 og 324.553 kroner. Beløbene for 2016 er stort set identiske, men her er der yderligere tilføjet fradrag for renteudgifter med 300.000 kroner.

I 2017 blev der også indtastet fradrag for både tab på aktier samt rentefradrag. I alt blev det offentlige unddraget i alt 296.745 kroner for fradrag, personen ikke var berettiget til.

Sagen for person nummer 144 er - ligesom de mange andre - afgjort særskilt.