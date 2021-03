Tiltale: Seks i livsfare under vanvidskørsel

Tre politibetjente og tre tilfældige fodgængere var i livsfare, da en 30-årig spritbilist stak af fra politiet og kørte vildt gennem København fra Rysensteensgade ved H.C. Andersens Boulevard og til Trianglen på Østerbro, hvor han kørte galt, da politiet torpederede bilen.

Sådan lyder tiltalen mod den 30-årige, der tirsdag stilles for Københavns Byret. Her er han tiltalt for 19 forseelser begået under den 10 minutter lange biljagt, der varede fra klokken 04.50 til klokken 05.00 nytårsmorgen.

To timer efter vanvidskørslen havde den 30-årige en promille på 0,63.

Ny lov vedtaget: Markant hårdere straffe til vanvidsbilister

Kun et shot

Da han blev varetægtsfængslet i et grundlovsforhør nytårsdag, forklarede han, at han havde været til nytårsfest, men kun drukket et enkelt shot af den meget stærke spiritus absint, der holder 80-90 %.

– Jeg får det virkelig dårligt, og jeg vil bare gerne hjem, sagde den 30-årige, der kørte i sin mors bil.

Han nægter sig skyldig i tiltalen for at have bragt menneskeliv i fare og for en stribe af færdselslovsovertrædelser som overhaling højre om, kørsler over for rødt lys og mod ensretningen.

Vanvidskørsel: 21-årig kørte 175 km i timen

Varselsskud

I Sølvgade affyrede en betjent varselsskud, da den 30-årige, ifølge tiltalen, accelererede kraftigt frem mod en patruljebil, der var sat på tværs for at stoppe ham. Den ene betjent stod ved siden af bilen og måtte springe ind bag fordøren for at undgå at blive ramt.

Forinden havde en patruljevogn forsøgt at spærre vejen for bilisten i krydset ved Hambrosgade og Otto Mønsteds Plads, men han kørte direkte mod patruljevognen med 60-70 km/t, så patruljen måtte undvige mod højre for at undgå en påkørsel.

Den vilde jagt fortsatte gennem København, og i krydset mellem Nørre Farimagsgade og H.C. Andersens Boulevard måtte to kvindelige fodgængere springe for livet i fodgængerfeltet, da bilen i høj fart kørte over for rødt.

Ved Gothersgade mistede bilisten kort herredømmet over bilen, kørte over i den modsatte vejbane og op på fortovet direkte mod en fodgænger, der også sprang for livet.

Forvirret og bange

I grundlovsforhøret forklarede den 30-årige, hvorfor han ikke bare standsede op:

– Jeg er forvirret. Jeg er bange. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg bliver bare chokeret.

Anklagemyndigheden påstår den 30-årige idømt både fængsel og bøde og en ubetinget frakendelse af førerretten.

Drak absint før biljagt

Søger ofre for flugtbilist: Flere måtte springe for livet