Tiltale skaber ny frustration i sag om bilhærværk

Beboerne i et område af Østerbro, der har været hærget af hærværk, er langt fra tilfredse med den tiltale, der nu er rejst mod forsker, der menes at stå bag

Gaderne i et mindre område af Østerbro var i efteråret 2020 plastret til med ridsede biler.

Men kun fem af sagerne har politiet nu fundet beviser for at tiltale den 37-årige mandlige forsker, som de mener står bag, i. I to tilfælde er der tale om den samme bil.

Det har skabt fornyet frustration blandt de lokale i området, der havde håbet, at der kunne rejses tiltalte i langt flere sager. De mener selv, at der kan være tale om op mod 100 hærværkstilfælde.

- Jeg synes, det er irriterende, når nu vi ved, at der er mange, mange, mange flere sager. Sådan har de andre i nabolaget det også, når jeg taler med dem, siger Julie Levin.

Julie Levin var før anholdelsen særdeles aktiv i at få samlet sagerne blandt de lokale. Her afdækkede de et omfang af ødelagte biler på op mod 100 biler efter hendes eget udsagn. Foto: Jonas Olufson

Samme lyder fra Mette Lind, hvis bil også har været udsat for hærværk af flere omgange.

- Det er både frustrerende og overraskende. Det er utroligt, når man tænker på, hvor mange der havde anmeldt, og at vi havde mobilpoliti i gaderne i flere dage, siger hun.

For lidt

Det var Mette Lind, der greb den nu tiltalte i den formodede ferske gerning, da hun en fredag aften i september 2020 så ham ridse bilen, mens hun selv sad på en restaurant.

Hendes egen bil er blevet ridset flere gange, men den indgår ikke som en del af tiltalen, og det er hun godt træt af.

- Det skal selvfølgelig kunne bevises og dokumenteres, men jeg og sikkert mange andre havde da håbet, at vores sager var med, siger Mette Lind.

Det var Mette Lind, der i september 2020 var vaks ved havelågen og stoppede den nu tiltalte mand i sagen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Julie Levins bil derimod indgår faktisk i sagen. Hele to af de fem tilfælde af hærværk, som anklagemyndigheden nu har tiltalt den formodede gerningsmand for, har fundet sted på hendes bil.

Det drejer sig om en Volvo XC40, men hun fortæller selv, at den faktisk har været udsat for hærværk fem gange.

- Det er da bedre end ingenting for mit vedkommende, men når jeg ved, at der måske er tale om op mod 100 biler, så synes jeg bare, det er for lidt for os alle, siger hun.

Undervejs i knap to år

Men det er ikke kun antallet af sager, der nu er rejst tiltale for, der får naboerne til at hive sig i håret.

Også det at der er gået så lang tid, fra den nu tiltalte forsker blev anholdt, til der faktisk er rejst tiltale, har været frustrerende.

- Det er da også irriterende. Der er jo ikke ridser længere, hvilket er rart, men det har da været mærkeligt at møde ham på gaden herude. Det virker det også til, han selv synes. Han ligner en, der har lyst til at kravle ned i et hul, så jeg tror også godt, han ved, hvem jeg er, siger Julie Levin.