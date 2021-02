Tiltale: Skrev 'kogebog' for terrorister

'Du skal terrorisere Allahs fjender'

'Hvis et angreb er tæt på, så ødelæg din telefon eller computer. Slå den i stykker, brænd den og smid den så i floden eller havet'.

Sådan lyder et af de 'gode' råd fra den 30-årige terror-tiltalte til terrorister fra Islamisk Stat, ifølge anklageskriftet.

'Det vigtigste er, at du husker, du her her for at støtte Mujahideen - og ikke for sniksnak eller deltage i diskussioner andet end at terrorisere Allahs fjender'.

Det skrev den 30-årige på en lang liste på den krypterede chat-tjeneste Telegram med gode råd til, hvordan man som terrorist undgår overvågning.

'Må Allah hjælpe Mujahideen,' indledes et afsnit, hvor den 30-årige advarer om, at terroristers 'enheder', altså telefoner og computere ofte bliver hacket og at 'brødre' er blevet anholdt af den årsag.

Derfor opfordrer han til, at man ikke åbner links eller filer uden at sikre, at de er ufarlige, uanset om de kommer fra ens far, bror eller mor.

'Fortæl ingen om et forestående angreb. For at tage ansvaret for et angreb er en notits eller en video postet sekunder før angrebet tilstrækkeligt,' lyder et råd.

Han fortæller også, at man aldrig skal tage den telefon, hvor man har Telegram eller andre apps installeret på med sig under rejser:

- Jeg tager aldrig min med mig. Jeg bruger separate telefoner til privat brug.