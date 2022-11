Tiltale: Snød chefen for 800.000 kroner

En 29-årig mand er tiltalt for underslæb og mandatsvig over for sin chef

Nogle nøjes med at drømme om at give chefen fingeren, mens andre går til yderligheder.

Det er i hvert fald angiveligt det, der er sket i Hjørring, hvor en 29-årig mand står tiltalt for at have snydt sin chef, så det driver.

Han er tiltalt for både underslæb og mandatsvig over sin chef.

Politiet mener, at bedrageriet løber op i den nette sum af 800.000 kroner og er foregået i en periode på halvandet år mellem 2017 og 2018.

På tirsdag skal den 29-årige i Retten i Hjørring.

Det skriver TV 2 Nord.

Sådan gjorde han

Bedrageriet skulle have bestået i, at den 29-årige sørgede for, at de betalinger, han fik fra kunder for varer og arbejde, gik direkte til ham selv eller hans eget firma.

Desuden skulle han også have taget kontanter direkte fra firmaet og fået kunder til at betale ham eller hans eget firma via MobilePay.

Altså har han angiveligt udført et arbejde for sin chefs virksomhed, men selv taget imod betalingen.

Derudover skulle han dog også nogle gange rent faktisk have udført arbejde for sit eget private firma. Han har dog i disse tilfælde brugt chefens materialer til at udføre arbejdet, hvilket selvfølgelig også er ulovligt.

Det fremgår alt sammen af anklageskriftet.

Før sagens start ved man ikke, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagerne.

Retssagen forventes afgjort torsdag.