Tiltale: Solgte til rockere - afsløret af politiagenter

Det var på en øde landejendom i Vestjylland, at to mænd i marts 2022 mødtes med flere politiagenter for at drøfte deres køb af flere våben og lyddæmpere. Handlen blev ikke til noget, men en af de to mænd på ejendommen solgte i stedet omkring 100 gram hash til politifolkene.

De to forhold er en lille del af en stor sag om våben og stoffer, som der netop er rejst tiltale i.