Tiltale: Sporede eks-kone med gps inden drabsforsøg i sommerhus

Sådan bruger kriminelle gps mod ofre

Det er strafbart at spore en persons færden med hjælp af en gps, og det kan koste en bøde eller op til seks måneders fængsel.

Men gps-trackere har været brugt ved flere grove forbrydelser de senere år, hvor ofrene har fået sat gps-trackere på deres biler.

Martin Christensen, 39, blev 7. maj 2019 skudt i hovedet på klos hold af en morder, der ventede på ham i Helgolandsgade i København, hvor han kom gående hen mod sin bil sammen med sin højgravide hustru.

Det viste sig, at der var monteret en gps-tracker på Martin Christensens Range Rover. En række personer fra bande-miljøet er sigtet for drabet, men de er alle løsladt.

Skygget med gps

En 23-årig kvinde blev 18. februar 2019 forfulgt fra Kalundborg til Slagelse Sygehus med en gps-tracker monteret på hendes eks-kærestes Seat Altea.

På p-pladsen sprang to somalier ud af en ’skyggebilen’ og affyrede fem skud mod kvinden, der ikke blev ramt, og som formåede at sætte i bakgear og flygte. Pistolmændene fik hver otte års fængsel.

Den 56-årige mand, der er tiltalt for drabet på lægen Charlotte Asperud, 58, i Tisvildeleje 30. april 2019, er også tiltalt for at have sat gps-sporing på sin eks-kones Fiat.

Under retssagen i Holbæk om drabet på 18-årige Zobair Saidi kom det frem, at Bandidos-rockere efter en række angreb begyndte at overvåge mistænkelige biler ved rocker-borgen.

En 29-årig rocker, der var blevet beskudt i en bil, forklarede, at han satte en gps-tracker på en bil, som forfulgte ham.

Under en retssag i Roskilde fortalte en 32-årig tidligere Hells Angels rocker, der var i ’bad standing’, at han følte sit liv i fare. Derfor kørte han rundt med en pistol og en gps-jammer i sin bil.

Jammeren ville stoppe gps-signalet, hvis nogen monterede en tracker på hans bil.