Tiltale: Tilfældig ramt af haglskud

Tyveri af tre pakker kød i Føtex Food på Amagerbrogade i København udviklede sig dramatisk, da tyven ifølge anklageskrift blev tilbageholdt af en butiksdetektiv foran butikken.

Det skete 30. januar sidste år omkring klokken 21.50.

Den nu 40-årige mand forsøgte ifølge tiltalen at slippe væk fra butiksdetektiven ved at skubbe ham, og da det mislykkedes, tog han et haglgevær frem, som butiksdetektiven forsøgte at vriste fra ham med den ene hånd, mens han tog fat i den nu tiltalte med den anden.

Herefter affyrede tiltalte et skud, der ramte butiksdetektiven i benet. Butiksdetektiven formåede dog alligevel at presse den nu tiltalte ned på jorden, så han var over ham.

Foto: Kenneth Meyer

Men det var i den forbindelse, at den 40-årige affyrede endnu et skud, der ramte en tilfældig person i hagen, der stod i sit vindue i en lejlighed på den anden side af Amagerbrogade.

Efter episoden fortalte politiet, at den nu tiltalte også selv blev ramt af skud.

En beboer i nærheden overværede skudepisoden.

- Jeg hørte et skud, og at der blev råbt og skreget. Så løb jeg ud på altanen og kunne se to mænd, der sloges, fortalte beboeren til Ekstra Bladet.

- Den ene mand blev ved med at råbe 'han har en pistol, han har en pistol' og 'ring til politiet'. Så det gjorde jeg. Det var uhyggeligt, fortalte beboeren.

Den 40-årige mand er tiltalt for forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed, grov vold og for at forvolde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, ligesom han er tiltalt for at have været i besiddelse af en økse ved samme lejlighed. Sagen er rejst som en nævningesag, der kører i Københavns Byret fra 24. januar.

Her ses haglgeværet på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Ud over de alvorlige begivenheder 30. januar sidste år, er manden også tiltalt for to gange at have slået en indgangsdør på samme adresse på Amager Strandvej i København i stykker.

Han er også tiltalt for besiddelse af 4,28 gram amfetamin på Christiania med henblik på videreoverdragelse, for hærværk ved at have knust en rude på Copenhagen Mercur Hotel, for tyveri ved at have stjålet en fiskefilet og en kylling til en værdi af 55 kroner i Kvickly på Nørrebrogade i København og for at have optrådt fornærmeligt over for en person samme sted ved at have sagt 'prøv lige at se, en udlænding tilbageholder en dansker' og 'lille perker'.

Da den nu 40-årige blev fremstillet i grundlovsforhør tilbage i januar sidste år, nægtede han sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig i retten ved den lejlighed. Det er uvist, hvordan han forholder sig til de enkelte tiltalepunkter op til nævningesagen.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer