Tiltale: Ville brænde drabsmistænkts øjne

Udsat for grusom frihedsberøvelse og mishandling få timer efter, at han ifølge tiltalen havde dræbt en 19-årig mand med kniv

En 18-årig mand blev udsat for en grusom mishandling otte en halv time efter, at han selv ifølge tiltalen havde dræbt en 19-årig mand med knivstik i bryst, bug og ryg. Det skete i en passage ved Volmersgade i Vejle 29. maj klokken 00.30.

Det fremgår af anklageskrifterne mod henholdsvis den 18-årige mand og de fire unge mænd, der er tiltalt for mishandlingen. Alle nægter sig skyldige.

Det var i denne passage i Vejle, at den 19-årige blev dræbt. Foto: Anders Brohus

Sydøstjyllands Politi har tidligere konstateret, at der er en sammenhæng mellem frihedsberøvelsen og det knivdrab, der skete få timer forinden. Da den nu drabstiltalte blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter drabet, var han iført hospitalstøj, havde en hætte over hovedet, der angiveligt skulle lukke et sår, hævninger og sår i ansigtet, gik med krykker og havde dårlig hørelse.

Sprængte trommehinde med kæp

De fire mænd er tiltalt for at have skaffet sig adgang til offerets bopæl i Vejle gennem et vindue, hvor de slog ham adskillige gangen i hovedet med en træfigur og en flaske, førte ham ud til en bil og kørte ham til en skov i Jelling.

På køreturen blev han ifølge anklageskriftet brændt i ansigtet med cigaretter, ligesom de forsøgte at brænde ham i øjnene og skægget, slog ham med albuer og knytnæver i ansigtet og på kroppen og sagde 'du skal dø i dag', og 'vi gennemtæsker dig og så dræber vi dig. og bagefter dræber vi din far'.

Frihedsberøvelsen varede ifølge anklageskriftet fra omkring ni om morgen til klokken 10.30. Da de nåede ud i skoven, trak ham ud af bilen, trampede ham på kroppen, ansigtet og hovedet, ligesom de førte en pind ind i øret på ham og slog til den, så han fik hul på trommehinden, ligesom de forsøgte at føre en kæp ind i anus. Det mislykkedes dog, fordi han gjorde modstand, fremgår det. Endelig fik han ifølge tiltalen også taget kvælertag, ligesom voldsmændene forsøgte at presse hans øjne ind og holdt hans hoved nede i mudder, så han ikke kunne trække vejret.

De fire mænd er i alderen 18-23 år gamle. Tre af dem har udenlandsk klingende navne og en har et danskklingende navn. Der er forbehold for udvisning for en af de tiltalte.

Sagerne kørte næste år i Retten i Kolding.

Efter drabet talte Ekstra Bladet med en 72-årig kvindelig beboer omkring gerningsstedet for drabet. Hun fortalte, at det er et skønt sted at bo, men at området ændrer karakter, når mørket falder på.

- Man skal holde sig fra vejen dernede, når det bliver mørkt. Vi kalder det Pusher Street – det er jo ikke uden grund, at det får det navn, sagde hun.