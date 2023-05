Tiltale: Ville dræbe Frank med æter og jernrør

Mystik mordkomplot: Fire personer er tiltalt for at ville have slået den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel tre gange, før det lykkedes dem

En graviditet uden for ægteskab, tre drabsforsøg, blodpenge og telefonsamtaler om drabet.

Det er nogle af de detaljer, der indgår i sagen mod de fire personer, som er tiltalt for drabet på den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, som blev fundet pakket ind i plastik og tape i et øde skovområde ved Gassum i juli sidste år.

Men de fire personer i alderen 24 til 39 år skulle angiveligt have forsøgt at tage livet af familiefaren tre gange, før han blev slået ihjel 14. juli 2022.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. Alle fire drabstiltalte nægter sig skyldige.

Ville overfalde og binde

Tre gange - 2. juli, 9. juli, og 13. juli - skulle de nu tiltalte personer have forsøgt at dræbe Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en landejendom på Djursland. Ifølge anklagen lokkede de offeret ud til adressen.

Her ville de overfalde og binde den 40-årige mand samt klemme ham ihjel under en bil, dræbe ham ved brug af æter eller klorofom, kvælning eller på anden voldelig vis tage livet af Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Det mislykkedes dog idet offeret nåede at køre fra stedet alle tre gange.

Drabsofferet skulle angiveligt have været kærester med en af de drabstiltalte, en 39-årig kvinde. Privatfoto

Talte om drabet

Det er før kommet frem, at tre af de tiltalte sammen med en 26-årig mand, som allerede er idømt 12 års fængsel for drabet, talte sammen om planlægningen af den grusomme handling dagen før Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev slået ihjel.

Samtalen er optaget på den ene tiltalte kvindes mobiltelefon.

Ifølge anklageskriftet skulle de implicerede parter have afklædt liget af familiefaren, pakket det ind i tape og plastik, inden de forsøgte at skjule det i et øde skovområde.

De fire personer er desuden tiltalt for at have bortskaffet beviser ved at have ødelagt drabsofferets mobiltelefoner og afbrændt hans tøj. Herefter skulle de have afleveret asken på en genbrugsstation.

Derudover er de anklaget for bevisbortskaffelse ved at sætte ild til Frank Dan Nørgaard Jørgensens hvide varevogn, er blev fundet udbrændt. I denne forbindelse er de fire personer også tiltalt for tyveri ved at stjålet nummerpladerne fra bilen.

Offerets Mercedes Vito blev fundet udbrændt. Foto: Øxenholt Foto

Påstået gravid

En af de drabstiltalte, en 39-årig kvinde, har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været kærester med Frank Dan Nørgaard Jørgensen i en periode inden drabet. Det til trods for, at hun siden 2015 ifølge Folkeregistret har boet på en landbrugsejendom med en jævnaldrende mand, som bærer samme efternavn som hende.

Deres bryllupsbillede ligger i øvrigt på begge deres Facebook-profiler.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kvinden bindeled både både mellem de tiltalte personer og drabsofferet. Kvinden skulle dog have hævdet, at hun var gravid med Franks barn.

Sagen skal køre ved Retten i Randers i juni.

