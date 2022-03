Tiltalt 37-årig: Mor og børn udsat for knivangreb

Det var fuldstændig rystende og umotiveret, da en mor og to børn blev udsat for et knivoverfald på Hold An Vej i Ballerup.

Efterfølgende satte politiet gang i en storstilet eftersøgning af knivmanden, der blev anholdt dagen efter den voldsomme episode.

Overfaldet skete 3. oktober forrige år, og en 37-årig mand er nu tiltalt for vold af særlig rå og brutal karakter og skal for Retten i Glostrup fredag.

Ifølge anklageskriftet stak han kvinden en gang i balden med en kniv, hvorefter han stak ud efter den 11-årige piges overkrop. Hun afværgede dog stikket, så kniven i stedet ramte pigens arm.

Men manden var ikke færdig her. Han løb herefter kvindens andet barn, en dreng født i 2005, mens han gjorde udfald mod drengen med kniv. Det mislykkedes dog, fordi han ikke indhentede ham.

Manden er også tiltalt for besiddelse af en kniv med en blad-længde på omkring otte centimeter.

Var offentligt efterlyst

Efter episoden fortalte politiet, at kvinden og den 11-årige pige begge blev behandlet på sygehuset. Ingen af dem var dog i livsfare ved angrebet.

Gerningsmanden, der smed kniven fra sig undervejs, blev efterlyst i medierne.

- Nu går vi ud og efterlyser ham via medierne og beder offentligheden være opmærksom på ham. Overfaldet virker umotiveret. Vi vurderer ham som psykisk ustabil og fraråder, at man selv kontakter ham. Man skal kontakte nærmeste politi, udtalte politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Flemming Madsen i en pressemeddelelse.

Den nu tiltalte er tidligere dømt for forsætligt legemsangreb.

Hans forsvarer Kristian Mølgaard har ingen kommentarer til sagen forud for retssagen.

- Min klient nægter sig skyldig, siger han.

Den tiltalte er varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Der nedlægges påstand om, at den tiltalte får en dom til anbringelse uden længstetid.